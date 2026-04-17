SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “La noticia del siglo”: Lionel Messi sorprende al transformarse en el nuevo dueño de un club español

    El futbolista argentino quiere seguir dejando una huella en Barcelona, la ciudad que lo acogió en sus primeros años como futbolista.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lionel Messi es el nuevo propietario del UE Cornellà.

    Lionel Messi vuelve a Barcelona. El delantero argentino que se alista para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026 ha sorprendido al adquirir un club del fútbol español en la ciudad que lo acogió durante sus primeros años como futbolista profesional.

    Tal como lo anunció en sus redes sociales, el UE Cornellà tiene a la Pulga como su nuevo dueño. En un comunicado oficial, la que presentaron como “la noticia del siglo”, manifestaron que “el futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”.

    Además, apuntaron que con aquello, “Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”.

    Al mismo tiempo, destacaron el papel que ha tenido el club en la formación de deportistas que años más tarde han destacado a nivel mundial.

    “Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”.

    Entre ellos, destacaron los nombres de David Raya, Jordi Alba y al jugador del Betis de Manuel Pellegrini Aitor Rubial. “Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club”, remarcaron.

    Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)”, añadieron.

    Por último expresaron que “la llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, cerraron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLionel MessiFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    “Celebro que hayan recapacitado”: oposición valora que gobierno no ponga límite de edad a la gratuidad en educación

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    Presidente checo en Chile: el movimiento que gesta para entrar al corazón del telescopio más grande del mundo

    La dura defensa del ministro Rabat ante Ramiro Mendoza a su propuesta de control ético obligatorio para abogados

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    ¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

    2.
    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    3.
    Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar

    Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar

    4.
    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    “Celebro que hayan recapacitado”: oposición valora que gobierno no ponga límite de edad a la gratuidad en educación
    Chile

    “Celebro que hayan recapacitado”: oposición valora que gobierno no ponga límite de edad a la gratuidad en educación

    Presidente checo en Chile: el movimiento que gesta para entrar al corazón del telescopio más grande del mundo

    La dura defensa del ministro Rabat ante Ramiro Mendoza a su propuesta de control ético obligatorio para abogados

    Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I
    Negocios

    Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    “La noticia del siglo”: Lionel Messi sorprende al transformarse en el nuevo dueño de un club español
    El Deportivo

    “La noticia del siglo”: Lionel Messi sorprende al transformarse en el nuevo dueño de un club español

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70
    Mundo

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    Un crucero transita por el estrecho de Ormuz tras su reapertura

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico