“La noticia del siglo”: Lionel Messi sorprende al transformarse en el nuevo dueño de un club español

Lionel Messi vuelve a Barcelona. El delantero argentino que se alista para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026 ha sorprendido al adquirir un club del fútbol español en la ciudad que lo acogió durante sus primeros años como futbolista profesional.

Tal como lo anunció en sus redes sociales, el UE Cornellà tiene a la Pulga como su nuevo dueño. En un comunicado oficial, la que presentaron como “la noticia del siglo”, manifestaron que “el futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”.

Además, apuntaron que con aquello, “Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌



Toda la info: https://t.co/2i0mepK83a pic.twitter.com/6wNKbstpR0 — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) April 16, 2026

Al mismo tiempo, destacaron el papel que ha tenido el club en la formación de deportistas que años más tarde han destacado a nivel mundial.

“Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”.

Entre ellos, destacaron los nombres de David Raya, Jordi Alba y al jugador del Betis de Manuel Pellegrini Aitor Rubial. “Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club”, remarcaron.

“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)”, añadieron.

Por último expresaron que “la llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, cerraron.