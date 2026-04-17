“Celebro que hayan recapacitado”: oposición valora que gobierno no ponga límite de edad a la gratuidad en educación

Luego que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aclarara este viernes que finalmente la inclusión de la limitación etaria a la gratuidad universitaria no formará parte de la megarreforma impulsada por el gobierno José Antonio Kast para la reconstrucción nacional, desde la oposición valoraron la decisión.

Sobre la determinación del gobierno, la diputada Emilia Schneider (FA) celebró la decisión, aunque acusó “desorden e improvisación”.

“Celebro que se hayan echado para atrás, que hayan recapacitado, y espero lo hagan en otras materias, en otras que hemos insistido como Frente Amplio, porque hemos puesto propuestas sobre la mesa. Retomen el MEPCO, que la crisis no la paguen los bolsillos de las familias chilenas”.

En tanto, el jefe de la bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, también valoró la decisión del gobierno de no presentar norma que impedía a mayores de 30 años acceder a la gratuidad.

“Es una decisión correcta no limitar la gratuidad para los mayores de 30 años y tampoco para quienes tienen más de 12 años desde egresados. Pero me parece que persiste un gustito político. ¿Para qué prohibir el ingreso de nuevas universidades?. ¿Para qué seguir enredando la tramitación de un proyecto que ya tiene suficientes complejidades?“.

Añadió que “le pido al ministro Alvarado, al ministro García y al ministro Quiroz que se pongan de acuerdo de una vez y dejen de dar versiones distintas. Dejen la gratuidad tranquila”.

A su vez, el diputado Juan Santana (PS) cuestionó los cambios de versiones sobre el tema en el gobierno: “Al final del día uno no sabe a quién creerle. Los anuncios de esta administración ya no son creíbles y así es difícil debatir cualquier política pública”, sentenció.