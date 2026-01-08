“No ha contribuido prácticamente en nada”: columnista inglés fustiga el primer semestre de Ben Brereton en Derby County

Ben Brereton no logra despegar en su tercera camiseta en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. En agosto pasado, Derby County logró la cesión del atacante chileno. Sin embargo, sus números no justifican el esfuerzo económico que significa su presencia, según coinciden en Gran Bretaña, pese a su reciente conquista.

Y es que la oferta de los Carneros fue un verdadero desahogo para el nacido en Stoke-on-Trent. El delantero no entraba en los planes del recién descendido Southampton, club que pagó cerca de 9 millones de dólares por su pase, a mediados de 2024.

Pero la apuesta no ha sido la mejor para el equipo blanco, tampoco para el propio futbolista. En poco más de cuatro meses en la disciplina del equipo solo ha podido anotar dos goles en 21 presentaciones.

Números muy pobres para una de las grandes apuestas para el mercado de fichajes del último verano europeo. Es más, según los medios locales, la presencia del exjugador de Villarreal representa una inversión de 150 mil dólares mensuales, solo en los honorarios del atacante nacional.

Sobre todo, después de que el seleccionado nacional llegara como una expresa apuesta del joven técnico John Eustace, de 46 años. Para el DT inglés la inclusión de Ben Brereton fue un refuerzo de importancia, tanto que ha sido titular en más del 80% de los partidos de la temporada.

Arrecian críticas

Para los medios británicos, siempre atentos a la actualidad de los equipos de ese país, no ha dejado pasar el discreto momento del exatacante de Blackburn Rovers.

En esa línea, el sitio Football League World analizó la temporada del chileno. A través de su columnista Shaun Woodward, el portal realizó un descarnado análisis del rendimiento del futbolista de 26 años.

“Es una situación difícil, realmente, porque Ben Brereton Díaz llegó con una gran reputación. Creo que los aficionados del Derby estaban muy entusiasmados con el futbolista. Sin embargo, además de ese buen gol que anotó en Wrexham, el chileno no ha contribuido prácticamente en nada, ni en goles ni en asistencias”, explicó.

Asimismo, Woodward fue más allá en los cuestionamientos y agregó que “es un chico que trabaja duro, resopla y jadea. Ya sabes, se mueve por todo el campo, pero en realidad no nos ofrece nada como amenaza de gol ni como alguien que vaya a crear goles”.

En la misma publicación, el analista comparó el rendimiento del delantero con la selección chilena, respecto de lo que ha hecho con los Carneros. Todo, después de que anotara dos veces con la Roja, en el último par de meses, en amistosos frente a Perú y Rusia.

“Es un muchacho grande y fuerte, pero no está demostrando de qué es capaz con la camiseta del Derby, y creo que ha marcado más goles para Chile mientras ha estado en el Derby que para el Derby. Según mi opinión, muchos fanáticos lo han desestimado, y él llegó con una gran reputación, pero no ha rendido”, aseguró el columnista.