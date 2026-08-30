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    “Un escándalo; las imágenes son terribles”: las reacciones a la bochornosa batalla campal entre Chile y Uruguay

    La prensa internacional abordó el vergonzoso incidente en la victoria del quince nacional sobre el conjunto charrúa, en la Américas Rugby Championship.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Chile venció a Uruguay en la Americas Rugby Championship.

    El CAP de Talcahuano fue el escenario de una jornada vergonzosa. La victoria de Chile XV sobre su par de Uruguay, en el estreno de la Américas Rugby Championship, quedó empañada luego de una bochornosa batalla campal entre ambos equipos.

    La situación se originó luego de una repudiable infracción del charrúa Joaquín Myszka sobre Emilio Shea, quien sufrió una compleja lesión ligamentaria. Este fue expulsado además de los capitanes Lucas Bianchi y Clemente Saavedra, ambos sancionados producto de la violenta y masiva pelea.

    En ese sentido, la prensa internacional reaccionó a lo ocurrido en Talcahuano. Ovación de El País Uruguay consignó la batalla campal: “Piñas, expulsiones y dura lesión: el debut de Uruguay en el Americas Rugby Championship fue con derrota ante Chile”, tituló el medio charrúa.

    También precisó en el origen de la pelea: “Una fuerte jugada desató un desborde emocional en ambos equipos que mantienen una gran rivalidad desde hace varios años (…) E el complemento, los locales fueron muy superiores y en un tackle peligroso, Joaquín Myszka vio la roja, pero enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados”. La batalla campal fue catalogada como un “lamentable episodio”.

    La reacción de la prensa latinoamericana

    En Argentina también reaccionaron al bochornoso incidente. “Brutal batalla campal entre Chile XV y Uruguay XV terminó con tres expulsados y una lesión de gravedad”, tituló TyC Sports.

    Un escándalo se desató en el encuentro entre Chile XV y Uruguay XV por la primera fecha del Americas Rugby Championship, con una batalla campal a las antípodas de los valores que pregona el deporte. En un partido que venía caldeado, Joaquín Myszka, hooker de uruguay, realizó un tackle ilegal a la rodilla de Emilio Shea, que no pudo terminar el partido y podría tener entre siete y ocho meses de recuperación debido a la lesión ocasionada”, añadió el medio transandino.

    La Nueva Provincia también se refirió duramente a lo ocurrido: “Las imágenes son terribles. Por el grado de violencia. Por la cantidad de jugadores involucrados. Por lo inusual en este deporte hoy, que gracias a la evolución de sus reglas es (o debería ser) más seguro y controlado”.

    Olé, en tanto, catalogó el incidente como “una tremenda pelea”. “Mientras Los Pumas jugaban en Jujuy frente a Australia, un picante partido de rugby terminó de la peor manera en Chile. Durante el partido entre el seleccionado local y el de Uruguay, que se disputó por la primera fecha del Americas Rugby Championship, se dio una tremenda pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminó con los dos capitanes expulsados”.

    Más sobre:RugbyPolideportivoLos TerosLos CóndoresAméricas Rugby ChampionshipSelección ChilenaChile XV

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