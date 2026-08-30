Imputado por violento robo en Metro de Valparaíso queda en prisión preventiva: registra 72 detenciones anteriores. Imagen referencial.

Un imputado por un robo con violencia ocurrido al interior de un vagón del Metro de Valparaíso quedó en prisión preventiva, luego de ser detenido y formalizado por hechos registrados el pasado 15 de agosto.

En esa ocasión, el sujeto atacó con un arma blanca a un pasajero para sustraer sus pertenencias y posteriormente causó daños en el tren , fracturando un vidrio para lograr darse a la fuga.

A raíz de estos hechos, el Ministerio Público, en coordinación con la SIP de la 2ª Comisaría Valparaíso Central, logró individualizar al autor y tramitar la respectiva orden judicial de detención.

El 28 de agosto, el individuo fue detenido por personal de la 3ª Comisaría Norte por el delito de hurto.

Imputado por violento robo en Metro de Valparaíso queda en prisión preventiva: registra 72 detenciones anteriores

Al pasar a su control de detención, fue formalizado por el robo al interior del tren y por el hurto flagrante. Además, se le imputaron otras dos órdenes de aprehensión que mantenía vigentes por los delitos de homicidio y robo por sorpresa.

De acuerdo con la información entregada, el imputado registra 72 detenciones anteriores y reiteradas causas por diversos delitos violentos.

Finalmente, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.