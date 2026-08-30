Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en Chipre

Al menos siete personas murieron y otras 23 permanecen desaparecidas tras el naufragio de un ferry de pasajeros ocurrido este domingo frente a la costa norte de Chipre.

A bordo de la embarcación viajaban 267 personas: 259 pasajeros y ocho tripulantes. De acuerdo con el último balance, los equipos de emergencia han localizado a 244 personas, de las cuales 237 fueron rescatadas con vida.

El ferry había partido desde Kyrenia con destino al puerto de Tasucu, en Turquía, cuando comenzó a presentar problemas en alta mar. Las operaciones de búsqueda continúan con apoyo de unidades turcochipriotas y de las Fuerzas Navales turcas.

Imágenes difundidas por la televisión turca mostraron a la embarcación parcialmente volcada, mientras pasajeros con chalecos salvavidas permanecían sobre el casco a la espera de ser auxiliados.

Ferry había retrasado salida por condiciones meteorológicas

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, señaló que el barco tenía previsto iniciar su viaje hacía Turquía durante la jornada anterior, “pero debido a las condiciones meteorológicas, partió hoy. Sin embargo, la primera ola impactó en alta mar y, mientras el capitán intentaba salvar la situación, el barco comenzó a hacer agua con la segunda ola”, señaló.

Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en la costa norte de Chipre x @nexta_tv

La embarcación emitió una llamada de emergencia a las 12.10 horas locales, informando que estaba haciendo agua frente a la costa. Testigos señalaron que algunos pasajeros saltaron al mar cuando el ferry comenzó a hundirse.

Entre las personas rescatadas hay heridos que fueron trasladados a centros asistenciales del norte de la isla. Los hospitales de la zona fueron puestos en alerta para recibir a quienes necesitaran atención médica.

Operativo de búsqueda continúa en la zona

Tras conocerse el naufragio, fueron movilizados efectivos de la Guardia Costera, Fuerzas de Seguridad, Defensa Civil y Policía, junto con medios navales y aéreos.

Buques de las Fuerzas Navales de Turquía también se incorporaron al operativo para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Üstel aseguró que las labores continuarán de manera ininterrumpida y que se conformó un equipo de gestión de crisis integrado por distintas autoridades turcochipriotas.

“Nuestra única prioridad ahora mismo son las vidas humanas. Todas las instituciones del Estado, nuestras fuerzas de seguridad, nuestro personal sanitario y nuestros equipos de búsqueda y rescate están desplegados en total coordinación. Todos los recursos necesarios han sido movilizados”, recalcó.

Las autoridades abrieron además una investigación para establecer las causas del accidente.