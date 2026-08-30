Medio estatal reporta ajustes en los altos mandos del Ministerio de Defensa y el Ejército de Corea del Norte

Con un recambio de liderazgos en sus altos mandos militares, el líder norcoreano Kim Jong-un reestructuró su Ministerio de Defensa, de acuerdo con el medio estatal KCNA.

Kim Song-gi, anteriormente director de departamento político del ejército, fue asignado como el nuevo titular de Defensa. Así, reemplazó al saliente No Kwang-chol, que también fue removido del liderazgo del partido, según constató la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En todo caso, No retornó a un puesto senior en el Departamento de Industria de Municiones del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK, por sus siglas en inglés).

Dentro de los movimientos también se restituyó al veterano estratega Pak Jong-chon como vicepresidente de la Comisión Militar Central.

De acuerdo con Reuters, estos ajustes coinciden con los honores que realizó la autoridad norcoreana hacia los científicos de defensa, por su avance en las armas de combate del país. Esto, mientras Corea del Norte se ha acercado a Rusia en medio de la guerra con Ucrania.