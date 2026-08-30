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    Nicolás Maduro comparte fotos desde la cárcel de Nueva York y cita a la Biblia: “Dios proveerá, Venezuela renacerá”

    En las imágenes divulgadas por la red social X se le ve vistiendo joggins y realizando el símbolo de la paz. El derrocado mandatario enfrenta en Nueva York cuatro cargos de conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, en un juicio que iniciará el próximo 1 de junio de 2027.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Nicolás Maduro en X

    El exmandatario venezolano Nicolás Maduro realizó una nueva publicación a través de sus redes sociales en la que agradecía las muestras de apoyo que ha recibido.

    Maduro actualmente se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, tras ser capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas militares de Estados Unidos en enero de este año.

    En suelo estadounidense ambos enfrentan un juicio por cuatro cargos de conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Se espera que el juicio contra el derrocado presidente se inicie el próximo 1 de junio de 2027.

    En ese contexto, este domingo Maduro compartió dos fotografías de él al interior de la cárcel de Nueva York. En ellas se le ve vistiendo joggins y realizando el símbolo de la paz. Los registros serían del 25 de junio de 2026.

    Nicolás Maduro en X

    “Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, parte señalando la publicación que realizó en la red social X.

    “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, continúa el otrora mandatario.

    Para así, finalizar citando el Nuevo Testamento: “Como dice el apóstol Pablo: “Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones".

    Tras la caída del dirigente chavista, Venezuela comenzó a ser dirigida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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