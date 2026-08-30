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    Insólita intervención: pelotero frena ataque de Unión Española y ayuda a Rangers a conseguir triunfo clave en la B

    El auxiliar quería sacar un balón de la cancha, sin embargo, no se percató que estaba perjudicando a su propio equipo. Finalmente, los hispanos terminaron cayendo por su interrumpción ante unos piducanos que sueñan con la salvación.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Pelotero intervino en pleno ataque de Unión Española ante Rangers. Foto: captura de pantalla.

    En plena lucha por el descenso, cualquier condimento o ayuda divina sirve para evitar la angustia y trepar a la zona de salvación. Precisamente, aquello es lo que vivió Rangers de Talca en su partido ante Unión Española, en el estadio Santa Laura.

    El cuadro de la Región del Maule, que vive una pesadilla en la Primera B en una campaña para el olvido, poco a poco se está encontrando con los buenos resultados: tras el triunfo en la fecha pasada ante San Marcos de Arica, le arrebató los tres puntos al conjunto hispano y contó con una particular intervención que lo favoreció para sellar su segundo festejo al hilo.

    Tras adelantarse en el marcador con un lanzamiento penal del uruguayo Junior Arias (55′), los piducanos intentaban sostener la ventaja y abrochar una necesaria victoria para meterle presión a Deportes Santa Cruz. La misión no era fácil, porque más allá de los nervios, tenían que lidiar con la expulsión de Damián González (72′).

    Bajo este panorama adverso, la tensión llegó a su punto límite cuando quedaron mal parados en un ataque del conjunto local. El 1-1 estaba cerca, justo cuando el reloj marcaba los 89′. No obstante, el milagro ocurrió casi de forma insólita. Un pelotero de Unión Española, en su intento por sacar un balón de la cancha, acabó frustrando la ofensiva de su equipo al momento de ingresar al área de Rangers. La jugada, por temas reglamentarios, tuvo que frenarse y el peligro se diluyó.

    La intromisión contribuyó, de cierto modo, a la victoria de los talquinos. El equipo que dirige Ivo Basay permanece como colista, pero ahora llegó a la barrera de los 12 puntos y quedó a solo cinco unidades de Santa Cruz. Restan ocho jornadas por jugarse, pero la entrada del auxiliar puede ser vital.

    Revisa la insólita intervención de un pelotero en el duelo entre Unión Española y Rangers:

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