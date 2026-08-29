El complejo panorama que espera a la U en su visita a Concepción: “La cancha va a estar bastante complicada”

Chubascos. Vientos entre 25 y 40 km/h y probable tormenta eléctrica. Ese es el pronóstico para este sábado 29 de agosto en la región del Bío Bío. Y aunque se espera que el domingo 30, día del partido entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile, no llueva en la capital penquista, el pasto del estadio Ester Roa no presentará las condiciones adecuadas para un partido de alta competencia.

“La cancha va a estar bastante complicada”, sentenció el administrador del mencionado recinto deportivo, Eric Tillería. Luego justificó las irregulares condiciones diciendo que “hay que recordar que fue construida para el año 2015 y tiene un promedio de 8 partidos mensuales, por los tres equipos que son de la ciudad”.

Tillería insistió en que “para este fin de semana -producto de la lluvia que hemos tenido, la cantidad de partidos que se han realizado y sumado a que Fernández Vial juega el día viernes- claramente vamos a tener una cancha complicada”.

Luego detalló que habrá “una cancha con zonas muy blandas, con zonas donde la cobertura del césped es bastante baja... Vamos a hacer el esfuerzo posible para que se pueda jugar y se desarrolle de la mejor manera posible”.

Algo que en el Centro Deportivo Azul ya esperaban. “Con respecto al terreno, obvio que puede cambiar las cosas. No con respecto al trabajo, porque no se puede trabajar en un campo malo. Es difícil trabajar cuando no se sabe cómo va a estar el campo o si va a estar lloviendo. Entendemos la situación y se van a tomar precauciones”, expresó el entrenador de los laicos, Fernando Gago.

La U necesita con urgencia sumar tres unidades para seguir soñando con el título y para que no se le escape el segundo lugar, el cual da acceso directo que a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por su parte, los anfitriones deben obtener la victoria para no caer en puestos de descenso a la Primera B.

Ambas universidades se enfrentan el domingo 30 de agosto. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Las rigurosas medidas de seguridad

Una de las cosas que más recalcaron las autoridades de Concepción, en la visita de coordinación de las medidas de seguridad para el cotejo del domingo (15 horas) es que los 25 mil asistentes permitidos planifiquen con anticipación su llegada al coloso de Collao, utilicen transporte público y lleven su documentación respectiva.

Habrá tres anillos de seguridad previos al acceso al Ester Roa y un completo operativo policial para proteger a las vecinas y vecinos que viven en los alrededores del estadio.

“Hemos venido preparando estos encuentros deportivos de carácter masivo con bastante tiempo, hemos tenido reuniones previas de coordinación y esperamos que sea un encuentro tranquilo y para el tenemos un despliegue importante para este servicio con más de 250 carabineros que estarán en el estadio, perímetro y accesos principales“, detalló el general de la policía uniformada, Renzo Miccono.

Por su parte, el alcalde de Concepción -Héctor Muñoz Uribe- concluyó que “todos los partidos de alto riesgo han sido exitosos, hemos tenido buena convocatoria y las medidas preventivas han sido eficientes para poder evitar hechos de violencia y accidentes… Como capital regional trabajamos para fomentar el deporte y hemos sido ejemplo a nivel regional, la idea es seguir en la misma línea”.