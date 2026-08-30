ECOH Metropolitano logra prisión preventiva para imputado por homicidio consumado y otro frustrado en La Florida. Imagen referencial.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano obtuvo esta mañana la prisión preventiva de un imputado por dos homicidios, uno consumado y otro frustrado, registrados durante la tarde del 28 de agosto en La Florida.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13.00 horas en la esquina de Las Prímulas con Los Azahares, donde las víctimas se encontraban junto a un amigo.

En ese momento, fueron abordadas por dos personas, quienes comenzaron a agredirlas con un objeto contundente y efectuaron múltiples disparos .

Ambas víctimas, un ciudadano peruano y otro chileno, fueron trasladadas hasta un centro asistencial. En el lugar se constató la muerte del primero, mientras que el segundo se mantiene en riesgo vital.

ECOH Metropolitano logra prisión preventiva para imputado por homicidio consumado y otro frustrado en La Florida. Imagen referencial.

Hasta el sitio del suceso concurrió ECOH RM para liderar la investigación y, durante la noche, se logró establecer la identidad de uno de los autores del hecho.

El sujeto fue detenido en un centro de salud y puesto a disposición del 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

La fiscal ECOH RM, Arlin Flores, formalizó la investigación en contra del imputado por dos homicidios: uno consumado y otro en calidad de frustrado.

Respecto del resultado de la audiencia, la persecutora señaló que “el tribunal estimó suficientemente acreditados tanto los delitos como la participación del imputado en los hechos, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva”.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.