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    Decretan prisión preventiva a imputado por homicidio en Los Andes: apuñaló a hombre en la vía pública tras una riña

    El imputado apuñaló a un hombre en plena vía pública. Es así que el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Decretan prisión preventiva a imputado por homicidio en Los Andes

    El Juzgado de Garantía de Los Andes decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado por el homicidio de un hombre de 42 años en la comuna de la Región de Valparaíso.

    El hecho ocurrido el pasado sábado se originó a raíz de una riña registrada en el lugar. En ese contexto, el imputado apuñaló a la víctima, quien falleció en plena vía pública por una herida cortopenetrante en la zona torácica.

    El fiscal de Los Andes, Jorge Alfaro, señaló que las diligencias investigativas de la Fiscalía Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron determinar la dinámica de los hechos.

    En ese sentido, el persecutor indicó que el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

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