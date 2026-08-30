Capitán y siete tripulantes fueron detenidos tras fatal naufragio en Chipre

Las autoridades de Turquía y Chipre detuvieron al capitán y a los otros siete miembros de la tripulación del barco de pasajeros que se hundió este domingo frente a las costas del norte de Chipre, naufragio que ha dejado al menos ocho personas fallecidas.

“Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás”, declaró el primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, al referirse al hundimiento del ferri de alta velocidad, que transportaba a 267 personas: 259 pasajeros y ocho tripulantes.

El ministro de Transportes, Erhan Arikli, informó que el número de fallecidos aumentó de siete a ocho, mientras que la cifra de desaparecidos disminuyó a 17 personas. Más de 200 personas han sido rescatadas con vida, un número indeterminado de ellas con heridas de diversa gravedad.

El Filojet, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado desde el puerto de Girne con rumbo a Turquía cuando se encontró con una fuerte tormenta.

Ocho muertos y 17 desaparecidos tras naufragio en Chipre: capitán y siete tripulantes fueron detenidos

A las 12:10 horas, la tripulación emitió una llamada de socorro para informar que la embarcación estaba haciendo agua a unas tres millas de la costa norte de Chipre.

Las operaciones de rescate comenzaron de inmediato con cuatro lanchas de la Guardia Costera, dos helicópteros, una patrullera, una lancha de asalto y equipos de buceo de la Defensa Civil y la Policía. Pese al operativo, el barco terminó volcando y sumergiéndose.

A las labores se sumaron dos aeronaves, cuatro helicópteros, cuatro vehículos aéreos no tripulados y cuatro embarcaciones de la Guardia Costera desplegados por las Fuerzas Armadas turcas, según detalló Üstel.

También se espera la llegada de un buque de búsqueda y rescate de las Fuerzas Navales de Turquía, con capacidad para rastrear a profundidades de hasta 1.000 metros.

Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en la costa norte de Chipre x @nexta_tv

“Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre. El capitán del barco y siete miembros de la tripulación han sido detenidos”, afirmó el primer ministro.

Según Üstel, la embarcación quedó completamente sumergida en una zona donde la profundidad alcanza aproximadamente los 500 metros, y existe temor de que todavía haya personas atrapadas en su interior.

La empresa naviera, en tanto, constituyó un equipo interno de gestión de crisis para movilizar sus recursos.