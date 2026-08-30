Embarrados en Collao: la U no se levanta después del Superclásico y hace revivir al Campanil

En una semana donde las esquirlas que dejó el Superclásico permanecían, Universidad de Chile visitaba la Región del Biobío con el objetivo de cicatrizar las heridas de la derrota con Colo Colo y volver a enfocarse en el objetivo más realista que tiene en lo que queda de campeonato: el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. Volvió a perder, esta vez 2-1 con la Universidad de Concepción.

Por razones distintas, las necesidades eran compartidas. Mientras la U está en la pelea por asegurar competencia internacional para el año que viene, el Campanil saltó a la cancha con la soga al cuello: en zona de descenso, producto del triunfo de Cobresal sobre Palestino del pasado viernes. Además, las universidades tenían que saber adaptarse a las condiciones del campo, blando y a mal traer, a raíz de las lluvias.

Gago presentó un cambio en su oncena: salió Tobías Reinhart y entró el venezolano Tamayo. Así, dispuso de una línea de tres en la zaga, liberando a los carrileros (Hormazábal y Morales). Manteniendo a Aránguiz y Barrera en el medio (justo la zona más afectada en la cancha), insistió en la idea de instalar a Agustín Arce fuera de la posición donde mejor se ha visto, mixto o volante interior. Para relevar a Lucas Assadi, no suena como la mejor alternativa, por sus características.

Pasó apenas un minuto y medio de partido y se sanciona penal a favor de los penquistas. Tamayo bajó a Jeison Fuentealba. Fue el cierre de una secuencia que partió en una pérdida de la visita y que siguió con la descarga de Rogelio Funes Mori. El propio Fuentealba ejecutó la pena máxima y abrió el marcador, aplicando la inoxidable ley del ex. Mesurada celebración.

La UdeC tenía claro el libreto. Concentrado en su campo, con línea de cinco en defensa, aplicando juego directo buscando a Funes Mori y a Cecilio Waterman, los mundialistas que conforman la dupla ofensiva del Campanil. El argentino nacionalizado mexicano mostró parte de su categoría como atacante, tanto para aguantar como para habilitar. Así sucedió en los 16′, cuando llegó el 2-0. Salida rápida, el ex River lanza un pase al espacio y el panameño Waterman se va en dirección al arco. Elude a Castellón y convierte. Eficacia.

El 5-3-2 de la U. de Concepción le cerraba los espacios a los azules. La cancha no estaba para tanta posesión insulsa, sin embargo no encontraban otra manera para avanzar. Porque por las bandas, sector del campo que estaba más verde, no marcaba superioridad. Una de las pocas opciones en el primer tiempo fue en los 24′, con un cabezazo de Vargas demasiado central, atajado por Jorge Broun. Tanto Guerrero como Arce influían poco en materia ofensiva. La apuesta táctica de Gago no resultó en los 45′ iniciales.

Gago tuvo un “ataque de entrenador” y salió a la segunda mitad con tres cambios. Adentro Altamirano, Reinhart y Lucero; salieron Arce, Barrera y Tamayo. Volvió a mover el dibujo. Cuatro en el fondo, aunque con los laterales adelantados, corriendo el riesgo de quedar mano a mano atrás (Zaldivia y Ramírez, contra Waterman y Funes Mori). Con el Gato Lucero en el área, Vargas se recogió.

El elenco del chuncho llevó las riendas del juego en el complemento, aunque con más apuro e ímpetu que una idea medianamente clara de juego (la que traía el equipo antes del Superclásico). Esa falta de claridad se notó, por ejemplo, en el hecho de caer repetidamente en tirar centros. A esas alturas, la UdeC estaba abroquelada en su terreno, profundizando una postura cautelosa.

Posteriormente, ingresarían Vásquez y el argentino Reyna, para poner a más atacantes, dejando un equipo partido. Toda la carne al asador. Pero es sabido que poner y poner delanteros no significa atacar más o mejor.

Lamentablemente, una vez más hechos ajenos a lo deportivo alteraron el desarrollo del partido. En los 82′, el juez Diego Flores detuvo el juego por incidentes en el sector donde estaba la barra de la U, producto del lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas. Esto, acompañado de cánticos contra los dirigentes. El juego estuvo detenido por 5 minutos.

Tras la reanudación, llegó el descuento de Zaldivia, capturando un rebote en un poste, en posición de 9. El epílogo fue increíble, porque salió expulsado ‘Fatura’ Broun por reclamar un cobro del árbitro. Como no le quedaban más cambios al Campanil, Waterman debió ponerse al arco. Hasta Vargas le ayudó a ponerse los guantes.

El urgido equipo penquista aguantó y logró sumar tres puntos valiosos, para salir del penúltimo lugar. Mientras que la U mastica por segundo partido seguido el mal sabor de la derrota, abriendo la ventana para sus competidores por el Chile 2.

EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. de Concepción: J. Broun; M. González, D. Retamal, O. González (73′, B. Ubal), M. Barbieri (79’, J. Espejo), A. Díaz (73′, C. Mesías); J. Fuentealba, B. Ogaz, L. Rojas (79′, P. Parra); R. Funes Mori (68′, Y. Oyanedel) y C. Waterman. DT: C. Muñoz.

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez (74′, G. Reyna), M. Zaldivia, B. Tamayo (46′, J. M. Lucero); F. Hormazábal, C. Aránguiz, L. Barrera (46′, T. Reinhart), M. Morales; M. Guerrero (63′, I. Vásquez), A. Arce (46′, J. Altamirano); y E. Vargas. DT: F. Gago.

Goles: 1-0, 4′, Fuentealba, de penal; 2-0, 16′, Waterman, se saca a Castellón y define tras salida rápida; 2-1, 90′, Zaldivia, captura rebote en un poste.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Retamal, M. González, Ogaz, Parra (UDC); Aránguiz (U). En los 90′+4, expulsa a Broun (UDC).

Estadio Ester Roa. Asistieron 14.365 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.