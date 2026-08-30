Revive la goleada de Colo Colo sobre Audax Italiano que lo acerca cada vez más al título de la Liga de Primera
El Cacique arrasó con los itálicos en el estadio Monumental. Ahora, le sacan 16 puntos de diferencia a la U en la cima de la tabla.
Minuto a minuto
Colo Colo 5-1 Audax Italiano
¡Nos despedimos!
Damos por cerrada la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido entre Colo Colo y Audax Italiano en nuestro sitio web. ¡Buenas noches!
¡Final del partido!
90′+3′. Colo Colo arrasa con Audax Italiano y da otro paso hacia la estrella 35 en la Liga de Primera.
Tiempo de adición
90′. Se agregan tres minutos en el Monumental.
¡Gol de Colo Colo!
82′. La fiesta alba sigue. Leandro Hernández define entre las piernas de Ahumada y, al igual que Correa, también se anota con un doblete.
¡Gol de Colo Colo!
79′. El goleador no para. Ubicándose en la entrada del área, Javier Correa saca un remate con comba y la clava en un palo inalcanzable para Ahumada. Golazo para la goleada alba.
Preocupación en Colo Colo
76′. Jonathan Villagra hace un mal movimiento con la rodilla y se tumba en el piso con claras muestras de dolor. El defensor es reemplazado por Erick Wiemberg.
Vidal la saca desde la línea
74′. Salida en falso de Maureira y Damián Pizarro cabecea con dirección a portería. Allí, el Rey la saca cuando el portero albo estaba descolocado.
Cambios en Macul
En Colo Colo: entra Tomás Alarcón por Lautaro Pastrán.
En Audax: ingresa Michael Vadulli por César Pinares.
¡Gol de Colo Colo!
60′. En el tramo en el que más dudas mostraba, el Cacique resurge. Leandro Hernández arremete entre los centrales y con una definición sutil de picotón bate a Ahumada.
Cambios en Audax Italiano
¡Maureira se hace gigante!
54′. El portero colocolino se hace presente en Macul. Contuvo en doble instancia, pero la segunda fue especialmente notable: le ahogó el grito de gol a Coelho en un cabezazo a quemarropa.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. Se juega el complemento en Macul. El Cacique busca dar un nuevo paso hacia el título ante Audax Italiano.
¡Final del primer tiempo!
45′. Colo Colo se impone a Audax Italiano por 2-1 en el estadio Monumental y es más líder que nunca.
Tiempo de adición
45′. Se agregan tres minutos en Macul.
¡Gol de Audax Italiano!
34′. El cuadro de La Florida se encuentra con un tanto sorpresivo. Giovani Chiaverano, con una contorsión tremenda, se anticipa a Jeyson Rojas y descuenta el marcador.
¡Gol de Colo Colo!
31′. El festival de errores en Audax le da el segundo gol al Cacique. Con un pase atrás de un jugador itálico, Correa queda mano a mano y Ahumada alcanza a salvar. Sin embargo, en el rebote, Pastrán convierte el 2-0.
¡Ahora el palo salva a Colo Colo!
28′. Ocasión clarísima para Audax Italiano. En la boca del arco, Diego Coelho la manda al travesaño cuando tenía el arco vacío.
Tarjeta amarilla en Colo Colo
26′. Joaquín Sosa es amonestado por una entrada tardía.
¡Era el segundo del Cacique!
22′. La suerte juega a favor de Audax Italiano. Méndez intenta con un centro, pero la pelota se desvía y toma dirección de arco. Ahumada alcanzó a desviarla, pero el balón choca en el vertical en una segunda instancia.
¡Gol de Colo Colo!
15′. El goleador albo se hace presente. Victor Felipe Méndez se anticipa a la salida audina desde el fondo y habilita a Javier Correa. El argentino tuvo tiempo para eludir a un rival y dejar sin reacción a Ahumada.
Colo Colo tiene la primera
7′. Remate peligroso de Lautaro Pastrán, que Tomás Ahumada contiene con una atajada a mano cambiada.
¡Comienza el partido!
1′. Colo Colo ya se enfrenta a Audax Italiano en el estadio Monumental.
La formación titular de Audax Italiano
La formación titular de Colo Colo
Colo Colo recibe a Audax Italiano
El Cacique, líder absoluto del torneo, se enfrenta a los itálicos en el estadio Monumental para dar un paso más rumbo a la estrella 35.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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