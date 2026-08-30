Irán acusa a EE.UU. de atacar isla de Larak y promete represalias: reporta muertos y heridos

La Guardia Revolucionaria de Irán acusó a Estados Unidos de atacar con drones la isla de Larak, próxima al estratégico estrecho de Ormuz, y aseguró que la operación dejó muertos y heridos entre militares y civiles iraníes.

El cuerpo militar iraní advirtió además que responderá a la ofensiva, que constituye el primer ataque estadounidense conocido contra territorio iraní desde finales de julio, según los antecedentes disponibles.

“Esta acción será respondida y tendrá como consecuencia el castigo del agresor”, señaló la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.

Teherán habló del “martirio y heridas de varios de nuestros combatientes y compatriotas”, aunque hasta ahora no ha entregado cifra precisa de víctimas. Un portavoz del cuerpo calificó además la operación como un “error estratégico y fatal”.

Irán acusa a EE.UU. de atacar isla de Larak y promete represalias: reporta muertos y heridos

La versión estadounidense fue conocida a través de Axios y CNN. Un funcionario citado por ambos medios aseguró que las fuerzas de Washington atacaron dos lanzadores iraníes ubicados en Larak, luego de detectar a miembros de la Guardia Revolucionaria preparándose para lanzar cohetes cargados con minas navales hacia el estrecho de Ormuz.

“Anteriormente hoy, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak. Se observó a fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica preparando el lanzamiento de cohetes con minas navales hacia el estrecho de Ormuz”, sostuvo el funcionario citado por Axios.

Según esa versión, la operación buscó impedir el despliegue de nuevas minas en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio y el transporte mundial de energía.

“Estamos monitoreando el área de cerca y seguimos preparados para proteger el libre flujo del comercio”, señaló la fuente estadounidense.

Nuevo foco de tensión en Ormuz

La isla de Larak está situada junto al estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta estratégica para las exportaciones mundiales de petróleo y otros productos energéticos.

El ataque se produjo pocos días después de que Estados Unidos afirmara haber concluido las labores para despejar minas navales de las rutas internacionales de navegación del estrecho.

El Presidente Donald Trump había advertido previamente que cualquier embarcación que intentara colocar nuevas minas sería “inmediatamente y sistemáticamente destruida”.

“Hay una política de tolerancia cero sobre la colocación de minas en pleno vigor y efecto”, escribió Trump en Truth Social.

La ofensiva también supone un nuevo episodio militar después del colapso de las conversaciones destinadas a alcanzar una salida negociada al conflicto. Washington había anunciado posteriormente nuevas sanciones contra Teherán, aunque el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había señalado que el Pentágono no descartaba realizar nuevos “ataques cinéticos” en caso de considerarlos necesarios.