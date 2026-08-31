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    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    El golero Christian Bravo fue alcanzado por artefactos pirotécnicos lanzados desde una de las tribunas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, cuando su equipo vencía por 1-0 a los locales, que celebraban su aniversario 68.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Partido de Coquimbo y Huachipato se suspende por lanzamiento de bombas de estruendo al arquero acerero ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Una grave situación obligó a la detención del partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, por la fecha 21 de la Liga de Primera. En el minuto 69, cuando el cuadro acerero ganaba por 1-0 en casa de los piratas, numerosas bombas de estruendo fueron lanzadas desde una de las tribunas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso e impactaron al portero visitante Christian Bravo.

    Los incidentes protagonizados por los hinchas del elenco local, que celebraban su aniversario 68, derivaron en la inmediata intervención del cuerpo médico del elenco de Talcahuano, que ingresó al campo de juego para asistir al guardameta. Tras varios minutos de evaluaciones, se determinó que el partido se suspendía de manera definitiva. Además, se comunicó que el jugador será dirigido en ambulancia al Hospital San Pablo, que se encuentra a pocos metros del recinto.

    Conversamos con los médicos de Huachipato, que son los que estaban evaluando al portero. Yo me percaté de que reventaron tres o cuatro bombas de ruido al lado de él. Desde el VAR lo confirmaron. El arquero, lamentablemente, no puede continuar y, por su integridad, decidimos que el partido no continúe y se suspenda definitivamente”, anunció el árbitro Nicolás Gamboa.

    Durante las próximas horas, el juez entregará el informe del partido, para que luego la ANFP determine las acciones futuras en cuanto al desarrollo restante del compromiso (21 minutos).

    La evaluación de Jaime García

    Una vez que Bravo fue retirado rumbo al centro asistencial, el entrenador Jaime García se encargó de realizar una charla con los futbolistas de Huachipato y tranquilizarlos por el estado de su compañero. Posteriormente, conversó con TNT Sports para dar cuenta del estado de su pupilo. “Se vio la conmoción de lo que sucedió en el momento, Christian es un cabro muy tranquilo. Creo que estas cosas te duelen porque esto es fútbol, es deporte. Estábamos haciendo un partido correcto desde lo defensivo, ellos también, y estas no tienen que pasar en el fútbol”, dijo.

    El DT lamentó que el incidente detuviera el triunfo momentáneo que estaban obteniendo en el puerto pirata. “No sé lo que va a pasar después, ahí no tengo nada que ver, solamente felicitar a los muchachos por la forma. Se nos había perdido y desviado las ganas que nosotros teníamos, de ese equipo al que era difícil ganar, difícil perder, que no nos entraban nunca y que teníamos personalidad en todos lados. Creo que esto es un comienzo. Siento que tenemos mucho que mejorar, pero me gusta la entrega. Con eso se paga las cosas que tenemos que seguir corrigiendo”, aseguró.

    Además de reiterar su preocupación por el golero, el estratega desligó de las responsabilidades a los hinchas que solo fueron a disfrutar del espectáculo. “Lo primero es Christian, lo demás no sé cómo es. Yo vengo a jugar fútbol y cumplir 95 minutos. Hay ciertas normas que se deben hacer y otras que no. Siempre hay cosas positivas. Es el aniversario de Coquimbo, han hecho un buen torneo. Creo que hay cosas más importantes. Que uno o dos hayan tirado bengalas no tiene que ensuciar a todo estadio, a gente que vino a ver a su equipo. Las cámaras verán quién lo hizo, pero hay un 70% u 80% que vino a celebrar y a ver a su equipo como corresponde”, señaló.

    Por último, en un plano netamente futbolístico, García ahondó en el mal presente que atraviesa la institución. “Queremos salir luego del infierno, yo estoy demasiado comprometido con la institución. No voy a abandonar, no lo voy a hacer fácil. Hemos pasado momentos malísimos. tengo una responsabilidad. Estamos pasando un momento malo”, concluyó.

    Jornada violenta

    Los incidentes en la Cuarta Región no fueron los únicos durante esta jornada en el fútbol chileno. Un par de horas antes, en el duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile, barristas del cuadro azul también obligaron a la paralización del cotejo por el lanzamiento de bombas de ruido y bengalas a la cancha del Ester Roa Rebolledo.

    En aquella protesta, un sector de la parcialidad de los universitarios se manifestó en contra de Azul Azul con cánticos hacia los dirigentes. El partido llegó a estar detenido por cinco minutos, partiendo en el 82’ y reanudando la acción en el 87’. Finalmente, el Campanil se llevó la victoria por 2-1 ante el equipo de Fernando Gago.

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