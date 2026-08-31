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    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa tras la goleada a Audax: “Sé la clase de persona que es; le di el respaldo”

    Tras el abultado triunfo sobre los itálicos, el entrenador de Colo Colo abordó el camino rumbo al título y, de paso, le manifestó el apoyo a su goleador tras la polémica que se provocó por su gesto en el Superclásico ante la U.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Ortiz se refirió al polémico gesto de Javier Correa tras la goleada de Colo Colo ante Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo da otro paso importante rumbo al título. El Cacique acaricia la estrella 35 luego de la goleada por 5-1 ante Audax Italiano, en el estadio Monumental. Con tremendas actuaciones de Javier Correa y Leandro Hernández, el elenco albo alcanzó los 52 puntos y le saca 16 unidades de ventaja en la cima a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor en la Liga de Primera.

    El equipo de Macul está en su mejor estado de forma, y aquello se potenció tras el triunfo en el Superclásico ante los azules. Por esto, el entrenador Fernando Ortiz exhibió toda su satisfacción por el nivel alcanzado. “Si bien el resultado es meritorio al trabajo, a mí me gustó que todos corrían al minuto 87 como si estuvieran con la necesidad de buscar el resultado. Eso, como entrenador, me satisface. Con respecto a nuestra afición, estoy sumamente agradecido. Entendí los momentos en los que el hincha no estaba contento. Pero yo confiaba que con trabajo y queriendo demostrar se iba a dar con el apoyo del presidente. Todavía no hemos logrado nada, eso sí. La diferencia de puntos es notoria, pero esto es fútbol. De una fecha a otra puede cambiar”, señaló de partida en conferencia de prensa.

    El director técnico valoró el colectivo, aunque no pudo evitar referirse a Correa, quien está siendo la gran figura en el plantel. Incluso, más allá de los elogios, el argentino lo blindó por la polémica que lo rodeó durante la semana en relación a su gesto en el duelo ante la U. “A Javi yo lo dejé tranquilo, sé la clase de persona que es. Ni hablé del tema, lo dejé entrenar tranquilo y le di el respaldo en el campo de juego. Al resto no le doy tanta importancia, porque él es consciente, sabe lo que hizo”, aseguró.

    Fernando Ortiz blindó a Javier Correa en Colo Colo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    En cuanto a los nombres propios, el estratega también se refirió a dos jugadores que tuvieron complicaciones físicas y que encendieron las alarmas del cuerpo médico. “Joaco (Sosa) tenía una molestia al inicio del partido en el talón. Comenzando el segundo tiempo, un informe del doctor nos dijo que teníamos que estar viéndolo a cómo reaccionaba. Y no pudo soportar más. Lo mismo de Jonathan (Villagra), no lo quise arriesgar porque no me gusta hacerlo”, dijo.

    Aniversario

    El balance en la conferencia de prensa entró en un momento clave cuando el entrenador recordó sus primeros días en el Cacique. Y es que este domingo tenía un condimento especial: se cumplía un año desde que asumió la conducción en el banquillo. “Sigo siendo el mismo, desde que pisé este gran club. Los que están acá nunca me han visto cambiar. No era vende humo cuando perdía y saludaba a todo el mundo ni soy vende humo cuando hago lo mismo. Soy feliz, pero esto continúa y seguimos sin lograr el objetivo”, confesó.

    “Es una gran institución que me ha dado la libertad de poder trabajar con el apoyo necesario del presidente. Si bien se sabe que el técnico vive de resultados, esa confianza que prometimos me iba a dejar trabajar tranquilo. Siempre digo que va a quedar el ser humano y no el profesional. Los trato a todos por igual”, complementó.

    Por último, el DT adelantó lo que viene en las nueve fechas restantes y, de paso, se aventuró con su futuro en el club. “Si nosotros pensábamos que ganando el Superclásico lográbamos un objetivo pronto, estaríamos equivocados. No somos los mejores ni somos los peores. Los jugadores saben que hay que ganar y trabajar como exige la institución. El presidente lo dijo: no sabe si voy a continuar y que también se va a tomar su tiempo adecuado cuando finalice el torneo. Ahí van a tomar decisiones. Hoy todos estamos enfocados en lo que será Huachipato la próxima semana, aunque el campo de juego está muy malo en Concepción. Tienen que tomar decisiones para que se juegue un buen juego. Es lamentable que nos exijan jugar de buena manera si el campo de no está de manera adecuada”, concluyó.

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