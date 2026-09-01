Bachelet y Lula acuerdan permanencia de candidatura a la ONU apostando al próximo “straw poll”

Este lunes la expresidenta Michelle Bachelet concretó su reunión pendiente con el Presidente de Brasil, Lula da Silva, en el palacio Planalto. La cita se enmarcó en el complejo momento que enfrenta su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, que ha llevado a bajar las expectativas de Brasilia y México, quienes patrocinan su nominación.

En la cita se analizó el duro revés que tuvo la exmandataria chilena en la última medición informal del Consejo de Seguridad de la ONU, que dejó a Bachelet en penúltima -entre ocho candidatos- con solo dos de 15 apoyos posibles. Dicha instancia debe resolver al candidato que se presentará ante la Asamblea General.

El resultado fue un verdadero golpe de agua fría para México y Brasil, lo que llevó a Bachelet a visitar ambos países para reunirse con los jefes de Estado: la semana pasada se juntó con Claudia Sheinbaum -tras zigzagueos de la Mandataria, quien llegó a decir que se deben ver las “posibilidades” de éxito- y este lunes con Lula.

Ambas citas cruciales para despejar la viabilidad de la candidatura a la ONU antes de una nueva medición informal -“straw poll”- y esperar la nueva votación no vinculante que debe convocar el Consejo de Seguridad durante septiembre, mes donde la presidencia temporal recayó en Francia .

Según revelaron medios brasileños como Folha de Sao Paulo o UOL, quienes citan comentarios en off the record del gobierno de Lula, el encuentro de este lunes en Planalto fijó como clave el próximo “straw poll”, al punto de proyectarse como decisivo en caso de nuevamente ser contrario a las pretensiones de Bachelet .

Los mismos medios plantearon que en la cita de la expresidenta con Lula se constató que era muy pronto para bajar la nominación, pues por lo general estas elecciones se definen con más de cinco mediciones informales del Consejo de Seguridad, como ocurrió con el actual secretario general, António Guterres.

El Consejo de Seguridad de la ONU es conformado por 15 países. Cinco de ellos tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

De estos 15, Bachelet se reunió con altos representantes de 14 y solo se ha negado a dar audiencia el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuya administración se ha mostrado contraria a la candidata chilena de manera pública, por medio de críticas del embajador de Washington en la ONU, Michael Waltz.

En este escenario, ha surgido con fuerza la idea de un posible veto estadounidense a Bachelet. La propia expresidenta se ha puesto en ese escenario y lo habría conversado con Lula este lunes en Brasilia.

Según los resultados del último “straw poll”, Bachelet fue superada por Carolyn Rodrigues (Guyana, 8), Rebeca Grynspan (Costa Rica, 7), Rafael Grossi (Argentina, 7), Macky Sall (Senegal, 6), Olara Otunnu (Uganda, 5) y María Fernanda Espinosa (Ecuador, 4). Solo superó a Ivonne Baki, candidata que se había inscrito con solo días de antelación.

Chile y posible viaje a Nueva York

Este mismo martes la expresidenta volverá a Chile. Tras reactivar su agenda internacional y visitar México y Brasil, Bachelet se mantendrá unos días en Santiago.

La idea es recargar energías para nuevos viajes que se agenden en el calendario. Sin embargo, también seguirá con su tónica de protagonizar actividades públicas dentro de su país.

Por ejemplo, este jueves participará de un conversatorio sobre migración con el exconvencional y escritor, Patricio Fernández, en la Universidad Diego Portales.

Luego de eso, se está evaluando qué lugar visitar entre medio de tantas invitaciones que le han llegado para participar de actividades en el extranjero. Una de las opciones que está sobre la mesa es viajar Nueva York una vez más durante septiembre, en el marco de ofrecimientos para acudir a los típicos actos paralelos que se hacen en el mes que se reúne la Asamblea General.

Hace un año Bachelet también estuvo en Nueva York por esas fechas. En ese momento el escenario era radicalmente distinto. El expresidente Gabriel Boric anunció en esa ocasión la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU y ella aparecía como la favorita en las encuestas especializadas.