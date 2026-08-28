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    Desocupación llega a 9,5%, su mayor nivel en cinco años, y se destruyó empleo por primera vez desde la pandemia

    Según el INE, con este dato del trimestre mayo-julio se completan cuatro registros consecutivos sobre 9% y 43 sobre 8%. Además, el empleo anotó una caída por primera vez desde la pandemia.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    El mercado laboral sigue atravesando una delicada situación, en medio de la desaceleración económica y el alza de los costos laborales.

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, ocho décimas más que hace un año, evidenciando una aceleración en el aumento del empleo. El mes pasado y el anterior las alzas habían sido de 0,5 pp.

    De hecho, el salto de esta ocasión es el mayor en términos de puntos porcentuales desde noviembre de 2023.

    El 9,5% se trata además del nivel más alto desde abril-junio de 2021, y marca el cuarto trimestre móvil consecutivo por sobre el 9% y 43 meses sobre 8%.

    La tasa de desocupación masculina alcanzó 8,9%, con un alza de 1,0 pp en un año, y la femenina se situó en 10,3%, 0,6 pp más que doce meses antes.

    Con esa cifra, la desocupación de las mujeres completa cinco trimestres móviles seguidos en dos dígitos

    El alza de la desocupación se aceleró principalmente por la caída de 0,2% registrada por el empleo en relación al mismo período de 2025. Este es el primer registro de destrucción de plazas de trabajo desde abril de 2021, en plena pandemia.

    Pero las malas noticias para la creación de empleo no son solo de este mes, ya que con el dato de mayo-julio los empleos formales sumaron 5 trimestres móviles consecutivos de caídas.

    La diferencia esta vez fue que el empleo informal no fue capaz de contener la caída de los formales, al aumentar en solo 1,6% (37 mil plazas), lejos de las tasas sobre 4% de los meses anteriores. Con esto, la tasa de informalidad subió 0,5 pp en 12 meses, hasta 26,5%, pero retrocedió respecto al 27% del trimestre anterior.

    Detalles

    Por rama de actividad económica, el descenso del empleo se fundamentó en información y comunicaciones (-14,6%), enseñanza (-3,3%), industria manufacturera (-2,7%) y minería (-6,6%).

    Los principales incrementos se registraron en actividades profesionales (8,8%), servicios administrativos y de apoyo (10,8%) y actividades de salud (3,0%).

    La desocupación se ubicó en dos dígitos en ocho de las 16 regiones del país durante el trimestre mayo-julio, de acuerdo con la serie de trimestres móviles que publica el INE.

    Ñuble anotó la tasa más alta, con 11,0%, seguida de Biobío y Los Ríos, ambas con 10,6%, O’Higgins (10,5%), Valparaíso (10,4%) y Maule, Arica y Parinacota y La Araucanía, las tres con 10,0%.

    La Región Metropolitana registró 9,5%, en línea con el promedio nacional.

    En el extremo opuesto, Aysén exhibió la menor desocupación del país, con 4,0%, seguida de Magallanes (5,9%), Antofagasta (6,5%), Los Lagos (7,7%) y Tarapacá (7,8%).

    Tras conocerse estos resultados, el ministro de Economía, Daniel Mas, señaló que los datos “nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad (...) Detrás de cada cifra hay una familia, un joven buscando su primera oportunidad, una mujer que quiere trabajar. Hay algunas señales que empiezan a mejorar —el desempleo femenino vuelve a bajar y también disminuye la informalidad respecto del trimestre anterior—, pero mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”.

    Más sobre:Mercado laboralDesempleo

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