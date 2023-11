Celebra la Roja: Tribunal Federal suizo ratifica resta de puntos y millonaria multa a Ecuador por Byron Castillo

Faltan algunos días para que Ecuador reciba a Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026, pero ya se puede afirmar con certeza que la temperatura llega a su máximo nivel justo en la previa. La razón es, en rigor, una cuenta pendiente del proceso anterior, cuando la Roja quiso despojar de la clasificación al equipo del Guayas por la vía administrativa, cuestionando la inclusión de Byron Castillo. En ese proceso, aunque se atendieron las razones que presentó la ANFP, a través del equipo jurídico que encabezó Eduardo Carlezzo, finalmente fue la Tricolor la que llegó a Qatar.

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), encabezada por Pablo Milad, siguió dando la pelea a través de la justicia deportiva y consiguió que el TAS le restara tres puntos a Ecuador y lo multara con con 100.000 francos suizos. A los del Guayas no les gustó y acudieron al Tribunal federal suizo, el que hoy terminó por sepultar sus alegatos. La entidad desoyó la apelación que presentó la federación que encabeza Francisco Egas y, en definitiva, ratificó una significativa sanción deportiva: la resta de tres puntos en el proceso camino hacia el Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Accesoriamente, multó a la FEF con 100 mil francos suizos. El primer elemento puede resultar decisivo para la disputa del cupo en el Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

“No hay más recurso. Ahora, dentro del mundo del fútbol, Byron es colombiano y su registro fraudulento como ecuatoriano fue reconocido por el máximo organismo deportivo, el TAS, y por el máximo órgano judicial de Suiza, el Tribunal Federal”, declara el abogado de la Federación Chilena de Fútbol (FFCh), Eduardo Carlezzo. “La selección ecuatoriana está definitivamente castigada con la pérdida de tres puntos en la tabla de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, debido a la utilización de documentos falsos”, subraya.

La pelea

A Chile le asistía la convicción de que Castillo había nacido en Colombia y que, por lo tanto, su inclusión en el combinado que entonces dirigía Gustavo Alfaro resultaba irregular. En esa certeza, comisionó a Carlezzo para que demostrara la teoría, tal como había logrado hacerlo en las clasificatorias anteriores, cuando se cuestionó exitosamente la participación de Nelson Cabrera por Bolivia. Chile se impuso en esa controversia, aunque, en la práctica, tampoco pudo evitar el fracaso que se había producido en el campo de juego: tampoco fue al Mundial de Rusia.

Eduardo Carlezzo, durante la conferencia en la que explicó los argumentos de Chile (Foto: Agenciauno)

En julio, el Tribunal Federal Suizo había llegado a la convicción de que Castillo no era elegible para Ecuador, tal como se había pronunciado el TAS. ““Al analizar cada una de las pruebas y documentos aportados al expediente, el Tribunal llega a la conclusión de que datos inseridos en el pasaporte ecuatoriano del jugador son falsos, en particular su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Así, el Tribunal confirma y reconoce que el nombre correcto del jugador es Bayron Javier Castillo Segura, nacido en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995″, introduce esa resolución.

Luego, dictamen recorre, casi a forma de cronología los antecedentes que se expusieron durante el desarrollo de la causa. En esa ocasión, valoró como fundamental la argumentación chilena y aludió, también, a la negativa de Castillo a comparecer. “El TAS concluyó que, a pesar de que el acervo probatorio presentado por la Federación Chilena es más que suficiente para llegar a una conclusión sobre el caso, todos los hechos están indirectamente corroborados por el hecho de que el Sr. Bayron no compareció en el procedimiento ante FIFA y TAS, pese a ser citado a comparecer en varias ocasiones a lo largo del procedimiento. A juicio del tribunal, el Sr. Bayron no solo podría, como bien debía haber comparecido en varias ocasiones para expresarse sobre todo lo denunciado e informado a través de las pruebas presentadas por los denunciantes, para esclarecer los hechos. Por el contrario, a pesar de ser llamado en el procedimiento, el Sr. Bayron se negó a comparecer y/o pronunciarse sobre los hechos alegados y documentos presentados. El tribunal también entendió que la Federación Ecuatoriana no hizo ningún esfuerzo para que el jugador presentase su testimonio en la audiencia, lo que podría aclaras los hechos”, expuso.

Castillo, finalmente, no jugó el Mundial. Tampoco volvió a ser llamado por Ecuador y no volverá a ser convocado. En la Tricolor no quieren correr nuevos riesgos.