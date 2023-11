¿Quién es Berdine Castillo? La sufrida historia de la atleta chilena-haitiana que denunció de racismo a Ximena Restrepo

“Comencé a ser progresivamente hostigada por algunas compañeras y el entrenador encargado de coordinar el relevo, Sr. Marcelo Gajardo. Me instaban a ceder mi cupo en la posta”, escribió este martes Berdine Castillo, en un extenso comunicado que remeció el atletismo chileno. Con este escrito, la joven de 23 años apoyó la grave acusación de su compañera Poulette Cardoch, quien fue sacada del relevo 4x400 pese a tener la tercera mejor marca (54.49 segundos).

Sus palabras no sólo fueron de apoyo para su colega. Además, en su texto denunció clasismo, racismo y apuntó sus dardos a Ximena Restrepo, vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo y madre de la medallista Martina Weil. Castillo acusó presiones de la autoridad para no dejarla correr en el relevo: “Entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo (madre de Martina Weil), quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4x400. Hay múltiples testigos de estos hechos”.

Llegó a Chile a los cinco años

¿Quién es esta atleta que denunció con nombre y apellido a una alta autoridad del atletismo mundial? Berdine nació en Haití y sus padres biológicos son de esa nacionalidad. En 2005, el Suboficial de la Fuerza Aérea, Mario Castillo Delgado, viajó a ese país, producto de una misión de paz. Ahí, en un hogar, conoció a quien es hoy una de las fuertes representantes del atletismo nacional.

Berdine Castillo durante la competencia de los 800 metros en Santiago 2023. FOTO: AGENCIAUNO

En 2006 la trajeron a Chile. Se convirtió en la primera haitiana cuya adopción fue decretada por la Corte Suprema, e hizo su vida aquí. “Es mi papá (Mario Castillo). Me gusta mucho la relación que tengo con él. Es quien está siempre atento a mis competencias, entrenamientos e incluso ve algunos videos de atletismo para poder entender mejor todo lo que estoy haciendo, es un gran compañero”, dijo la atleta al sitio de la UNAB.

Pese a que sumó experiencia en deportes como la gimnasia artística y la natación, finalmente se quedó en el atletismo. “Un momento soñado, porque estoy corriendo por mí y, a la vez, por todo un país que está pendiente de cómo te va y, obviamente, das el mil por ciento”, dice, orgullosa, respecto de su condición de representante de Chile.. Además, se pone metas altas en lo deportivo: “Llegar y pasar a una final en Juegos Olímpicos”.

Berdine estudió Obstetricia de la Universidad Andrés Bello. En la pista brilla: fue campeona sudamericana en 800 metros en el Sudamericano Sub-23 de Atletismo de Ecuador 2021. Su participación en Santiago 2023 es otro paso hacia adelante en un ambicioso proyecto deportivo que avanza con la misma velocidad que la de sus zancadas.