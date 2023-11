“Tenían que correr las que estaban mejor en el momento”: la defensa del entrenador de relevo en Santiago 2023 tras las acusaciones en su contra

Marcelo Gajardo se defiende de las acusaciones de Poulette Cardoch. Este lunes, la atleta arremetió contra el entrenador a través de las redes sociales. “En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí y a mi entrenador que estaba ok. Durante la reunión técnica oficial, que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular. El entrenador del relevo, sin avisar nada y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas”, explicaba la velocista oriunda de Rengo.

“No se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo me dijo que veía mejor a las otras, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional”, agregaba.

Este martes, Gajardo dio su versión de los hechos. “Yo con las seis integrantes de la posta, conversé una semanas antes cuando recién me pude juntar con ellas. Les dije que la decisión sobre quién iba a correr, y el orden en que lo harían, no la iba a tomar todavía porque sería irresponsable”, dijo el entrenador a Canal 13.

“Le digo ‘si tu Martina (Weil) tienes final de 400, la posta 4x100; tu Berdine tienes series de 800 metros y final una hora antes del relevo; tu Violeta (Arnaiz) tienes 400 metros con vallas y tu Poulette (Cardoch) el 4x400 mixtos, vamos a esperar que avance el campeonato y según eso les voy a decir el día anterior quienes corren y en orden que lo harán’. Todas las chicas lo tuvieron claro”, complementó.

Para explicar la salida de Cardoch, el adiestrador se remite a los tiempos. “Yo había visto correr a Poulette el relevo mixto e iba lanzada, en 56.50 segundos. Hace un par de semanas había corrido en 57 segundos. Antes lo hizo en 55 segundos, pero ahora estaba haciéndolo en dos segundos más lenta. No la veía en un buen momento”, señaló.

“Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mi me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackenna estaba mejor que Poulette”, insistió Gajardo.

Presiones

El entrenador, además, acusa presiones externas. “Poulette entrena con el jefe de área de velocidad en la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter). Yo sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos, pero no sabía que iban a ser tan crueles para llamarme en ese momento para preguntar qué había hecho”, indicó.

“El presidente ordenó que tenía que hacer un cambio y le dijo que no lo iba a sacar. José Luis Carter me gritó ‘te sacó’ y ahí después me dijeron ‘Chelo, cómo no te diste cuenta que era un mafioso’. Después lo busco y veo que está acusado de apropiación de fondos en la Maratón de Santiago, injurias y calumnias. Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás”, agregaba.

Junto a esto, suma que no ha tenido nuevos diálogos con Carter. “Después de como me trató el presidente de la Federación, no creo que quiera hablar conmigo y yo tampoco. En el momento que me llamó, yo le estaba explicando la decisión técnica y a las chicas también. Quise sacar a Poulette Cardoch porque estaba corriendo un segundo más lento que Fernanda Mackenna. Tenían que correr las que mejores estaban, pero ellas lo entendieron de otra forma. El mismo jefe técnico de la Federación tomó controles el día anterior para ver quiénes corrían porque también tenían la duda. Hicieron exactamente lo mismo. Ahí podrían haber sacado a una titular y poner una reserva”, explicó.