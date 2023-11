“Desestimó cualquier sentido de meritocracia”: la grave acusación de atleta chilena en contra de entrenador de relevo en Santiago 2023

Durante meses Poulette Cardoch tuvo su cupo asegurado en el relevo 4x400 femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Aparecería sobre la pista del Estadio Nacional por ser dueña de la tercera mejor marca de Chile (54.49 segundos) en los 400 metros, algo que en un deporte tan objetivo como el atletismo es imposible de cuestionar o debatir. Pero dos horas antes de la prueba todo cambió.

La misma atleta lo contó en un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, donde no solo cuenta sus sensaciones tras la determinación tomada por el entrenador de relevos Marcelo Gajardo, sino que también expone graves acusaciones en torno a lo sucedido el cuatro de noviembre en las inmediaciones al Coliseo del Estadio Nacional.

“En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí y a mi entrenador que estaba ok. Incluso en la misma Villa Panamericana durante la reunión técnica oficial, que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular. El entrenador del relevo, sin avisar nada y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas”, comienza explicando la velocista oriunda de Rengo.

Aquella noticia llegó cuando la atleta, que participó en la posta 4x400 mixta, ya se encontraba en el estadio, preparándose para su prueba. Incluso, su compañera Berdine Castillo estaba calentando para la final de los 800 metros que tenía ese mismo día cuando se le comunicó que no estaría en el relevo.

“Berdine se encontraba en ese momento calentando para la final panamericana de los 800 metros planos, instancia donde requería máxima concentración. No obstante, el entrenador sin considerar consecuencia alguna, interrumpió su calentamiento y pidió al técnico que dejara de supervisar a Berdine para informarle que no correría el relevo. Situación que obviamente generó desconcentración y desconcierto en un momento fundamental de su carrera deportiva”, sostiene Cardoch en la carta que publicó la noche del lunes.

En ese mismo escrito, la seleccionada nacional es enfática en expresar que la decisión careció de explicaciones tangibles y que fue tomada por Gajardo de manera personal, sin avisar a los otros entrenadores y encargados de la Federación Atlética de Chile. “No se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo me dijo que veía mejor a las otras, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que lo también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional. El jefe del área de velocidad (Juan Pablo Raveau) y encargado técnico de la federación (Felipe De La Fuente) no estaban enterados de que el entrenador de relevo había decidido desestimar los criterios de selección”, explica, quien en julio ganó el bronce en la posta 4x400 en el Sudamericano de Sao Paulo junto a Berdine Castillo, Martina Weil y Anaís Hernández

De hecho, según lo publicado por Cardoch, tanto Raveau como De La Fuente exigieron a Gajardo que se incluyera a ambas velocistas en el relevo, ya que se tenían que cumplir los criterios de selección. Requerimiento que fue negado por el entrenador, lo que le valió ser relevado de su cargo.

Ahí eso sí, llegó lo peor. Una vez que fueron reintegradas al equipo, Cardoch confiesa que llegó gente externa al equipo a la pista de calentamiento y comenzó a “presionar e insultar agresivamente al jefe de área de velocidad, al encargado técnico de la federación y a otros entrenadores de la selección que habían solidarizado con nosotras”.

La situación, alejada totalmente de la preparación idónea que debe tener un atleta para competir en una prueba así, terminó siendo demasiado para la velocista. “Me superó emocionalmente. Después de todo lo acontecido no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte del relevo en el que me había ganado mi derecho a participar”, contó.

En el post, ahonda en sus sensaciones tras haber vivido esto en uno de los días más importantes de su carrera. “Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días, por parte del entrenador de relevo, desestimando los criterios de selección y cualquier sentido de meritocracia básica”, añadió.

Finalmente, deja en claro lo que busca con esta denuncia. “Subo esto para prevenir que ocurran cosas así en el futuro. Además, para visibilizar una situación que ocurrió previo a una competencia muy importante, por la cual ninguna atleta merece pasar. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que me han mostrado su apoyo y también ayudado a llegar hasta acá”, explicó.