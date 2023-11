Ecuador insiste en defender a Byron Castillo y amenaza a la Roja a días del duelo en Quito: “La mejor lección será ganarles”

En Ecuador no se convencen. Ni con una sentencia de por medio, ni con el razonamiento de distintos tribunales, deportivos y convencionales, en el mismo sentido. En el país del Guayas insisten en que Byron Castillo es ecuatoriano. Quien encabeza esa postura es el presidente de la federación de fútbol de ese país, Francisco Egas.

Castillo no solo no fue incluido en la lista que intervino en el Mundial de Qatar, una medida precautoria para evitar nuevos contratiempos. Hace pocos días, el Tribunal Federal Suizo ratificó lo dispuesto por el TAS, la última instancia en el deporte. Como consecuencia, Ecuador sufrió la resta de tres puntos en el camino hacia la justa planetaria de 2026 y, además, una multa de 100 mil francos suizos.

“Es ecuatoriano”

A Egas, sin embargo, nada le hace cambiar de opinión. “Para nosotros Byron Castillo es ecuatoriano”, enfatiza el timonel de Ecuafútbol. “Se habla mucho del desconocimiento, somo los reyes del ‘yo sí dije’ sobre el caso de Byron Castillo”, sostiene, en el marco de una entrevista a radio La Red.

El dirigente, de hecho, interpreta el alcance de la resolución del Tribunal Federal Suizo. “Lo que hace es decir si actuó bien o no el TAS, y no se refiere al fondo del asunto, se refiera más a lo procesal”, sostiene.

“Pero tampoco es que el TAS tenga la verdad absoluta de esto, son tres jueces suizos sentados en un escritorio, allá, lejos, decidiendo sobre un tema que no conocen y decidiendo a partir de suposiciones, testimonios y demás”, insiste.

Byron Castillo ante Argentina (Foto: Reuters).

La razón de fondo de Egas sigue siendo la que han defendido en todo el proceso. “Cuando la FEF cerró la investigación, y cuando el Registro Civil no pudo probar un vicio en los documentos, solo en ese caso se lo llamó a la selección, después que la justicia y el estado ecuatoriano, que es soberano además, le otorgó a Byron Castillo la nacionalidad ecuatoriana”, establece.

“Seguimos pensando lo mismo, que la Federación actuó de buena manera, que se respetaron los procesos y los fallos”, agrega. Incluso se animó a cuestionar la competencia del TAS en el caso. “Porque no es que hubo peritos, investigación, análisis de documentos, etc, y con eso concluyó que el jugador no había nacido en el Ecuador. Son tres jueces en Suiza a los que les pareció que había algo raro y toman una decisión arbitraria porque dicen que el jugador es ecuatoriano y elegible, pero parece que la Federación debió haber sabido en algún momento que había algo raro, entonces sancionan a la FEF por omisión de esas suposiciones”, detalla.

“Dos instancias de FIFA le dieron la razón a la Federación, luego un juzgado del TAS decidió que algo había y falló en contra, luego el Tribunal dice que el TAS al parecer no cometió errores procesales en su decisión. Esto es palabra contra palabra y no se ha respetado la decisión del estado ecuatoriano”, remarca.

“Byron Castillo es ecuatoriano y lo que hay es un fallo del TAS que lamentablemente es la última instancia en lo deportivo que dice que por cuestiones de documentación no estuvo bien en convocarlo y que deja en el ambiente que todavía no puede ser citado”, sentencia el directivo, quien deja abierta la posibilidad de nuevas instancias jurídicas para defender su verdad. “No necesariamente para recuperar los puntos, sino porque seguimos insistiendo en que se obró bien y de manera decente en este tema, sin engañar a nadie y con Castillo alineado cuando se cerró el caso, ya como jugador ecuatoriano y con sus documentos que lo avalan como tal”, repite.

Para cerrar, le envía un fuerte mensaje a Chile. “La mejor lección que Ecuador le puede dar a Chile, luego de todo lo que nos dijeron, es ganarle en la cancha. He llamado a la gente para que nos aliente, pero sin insultos, porque eso puede llevar a una nueva sanción para la Selección”, cerró Egas.