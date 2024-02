Esteban Pavez y las condiciones de los juveniles en Colo Colo y el fútbol chileno: “Las canchas siempre están malas; se cambian en un container”

Tras la salida de Gabriel Suazo al Toulouse de Francia, Esteban Pavez pasó a ser el capitán de Colo Colo. Durante el año pasado tuvo su primera temporada como líder del Cacique, en la que debió lidiar con más de un problema. Ahora, el mediocampista se alista para un nuevo año con la jinete en el brazo.

Pavez sabe que es una tarea difícil, porque uno de sus grandes amigos pasó por lo mismo: “Mi mejor amigo, Esteban Paredes, fue capitán muchos años y lo veía muy estresado, se veía en polémicas por decir que quería lo mejor para el equipo, siempre fue de una sola línea y por eso es mi amigo. Trato de ser de la misma forma, de una sola línea”, dijo el futbolista en entrevista con la Revista del Sifup.

Los juveniles: mejores condiciones y menos redes sociales

Además, el capitán albo hizo un análisis crítico sobre el trabajo que se está efectuando con los juveniles en nuestro país: “En Chile no se invierte en divisiones inferiores, por ejemplo acá en Colo Colo, que es el equipo más grande del país, le faltan muchas cosas. Nosotros pasamos todos los días por la cancha de entrenamiento de las divisiones inferiores y siempre están malas, los juveniles se cambian en un container, cosa que no puede ser”.

“Está la plata, está la estructura, pero creo que tienen que meterse las manos en el bolsillo para que el fútbol chileno crezca, por el bien de todos”, complementó.

FOTO: AGENCIA UNO

Eso sí, también puntualizó en el comportamiento de los jugadores jóvenes en la actualidad. Considera que las redes sociales son un factor que les juega en contra: “Creo que las redes sociales le han hecho un mal al fútbol. Más allá de estar en Colo Colo, que hoy en día es la marca que más vende, la más importante del país, todo el mundo habla de Colo Colo y las redes sociales para muchas cosas son muy buenas, pero hoy en día afectan negativamente en especial a los más jóvenes”.

Para ejemplificar el cambio en este aspecto en los últimos años, recordó una anécdota en su época de juvenil: “El fútbol cambió mucho. Me acuerdo de una concentración estando en Cobreloa a los 16 años y me suena el celular en una cena, estaban Luis Fuentes y Rodrigo Pérez. Me acuerdo que me dijeron de todo delante de todo el mundo”.

Los representantes y las apuestas en el fútbol

Pavez también entregó su opinión sobre los representantes en el fútbol, a raíz de los cuestionamientos que han surgido sobre su función en el último tiempo: “Los representantes son un mal necesario. Con el que tengo no he tenido problemas y cuando los tuvimos lo arreglamos en la cara, pero los representantes a veces hacen cosas muy buenas por los jugadores”.

Eso sí, tiene sus reparos: “Pero no es positivo que se realicen traspasos que son amigos de técnicos. Eso es algo que ha pasado toda la vida y no se puede cambiar”.

FOTO: AGENCIA UNO

Además habló sobre el creciente negocio de las apuestas en el fútbol. Asegura que es importante mantener la ética en este tema y que siempre trata de mantenerse informado: “Que uno mismo como jugador se apueste en los partidos o por un amigo es algo muy poco ético. Siempre trato de mantener bien informado al respecto al grupo. Para la gente que quiere apostar no le veo lo malo, pero en el fútbol es muy delicado”.

Los sueños que quedaron por cumplir y su paso por Brasil

El mediocampista confesó también su admiración por el Liverpool y por el mítico Steven Gerrard: “Pienso mucho en eso, mi sueño era jugar en el Liverpool, soy fans de ese equipo, amo el Liverpool. Juego con el 8 por Steven Gerrard. Es mi ídolo y siempre voy a tener ese peso, pues soy muy competitivo y me pregunto ¿por qué no llegué a Europa? ¿qué me faltó? Hago un mea culpa de las cosas buenas y malas”.

Por último, recordó su estadía en Brasil, en donde defendió la camiseta del Athletico Paranaense entre 2017 y 2018: “En Brasil me hice profesional porque teníamos de todo, cinco, seis preparadores físicos que estaban preocupados de todo. Ojalá que el fútbol chileno pueda cambiar en ese aspecto y seamos más profesional estructuralmente”, cerró.