El discutido balón de oro a Messi: ¿se lo merecía?

Para algunos fue una sorpresa; para otros, no tanto. Lionel Messi se adjudicó su séptimo balón de oro, tras superar al polaco Robert Lewandowski, quien sumaba varios adeptos y que finalmente terminó con un inédito premio: Mejor delantero del año. La determinación de otorgarle la mayor distinción al argentino generó polémica. Exfiguras del fútbol fueron muy duras a la hora de analizar la elección. El alemán Lothar Matthäus fue tajante. “No entiendo nada de esta decisión”, expresó.

Más crítico fue Pini Zahavi, el representante del delantero del Bayern Múnich. “Grandes felicitaciones a Messi: es un jugador impresionante y una leyenda eterna del fútbol, pero el Balón de Oro 2021 no le pertenece. No esta vez. El Balón de Oro pertenece a Robert Lewandowski. A Robert no le han robado, pero es el hombre que se lo merecía”, comentó.

Ya en la víspera de la premiación surgieron voces de alerta. El exdelantero francés Jean Pierre Papin fue muy duro con la Pulga. “Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha estado haciendo Messi en París? Marca un gol en la Liga, tres en la Champions League... No tengo nada contra Messi, es uno de los mejores jugadores de la historia. Pero este año, no se lo merece”, manifestó. Y agregaba: “Elegir a Messi en 2021 sería devaluar el Balón de Oro, ya que significaría que ya no damos la posibilidad a los jugadores de alto rendimiento de ganar el trofeo. Cuando se sabe lo difícil que es rendir bien durante toda una temporada, eso no es normal”.

Quizás el más duro en este análisis fue Iker Casillas, quien manifestó que dudaba de los premios del fútbol por esta decisión. “Para mi, Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!”, afirmó.

“Una falta de respeto al fútbol sudamericano”

En la temporada 20-21, la última con el Barcelona, el rosarino jugó 47 partidos y anotó 38 goles. Sin embargo, ningún título con el cuadro culé. Mientras que por la selección argentina estuvo presente en 13 encuentros, convirtiendo en ocho ocasiones.

Para el periodista Danilo Díaz, el único representante chileno en la votación, la elección es justa. “Voté por Messi porque lideró a Argentina en la Copa América, por fin logró un título a nivel adulto con la selección argentina. Un hito enorme, porque lo hizo frente a la mayor potencia de la historia, Brasil, en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, Maracaná. En un año donde no hubo coincidencia entre las actuaciones en los torneos ligueros, de clubes continentales y de selecciones, la actuación de Messi en la Copa América sostiene su elección”, argumenta.

En ese sentido, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos defiende lo que significa jugar torneos en este lado del continente. “Discutir o cuestionar esa decisión refleja un desconocimiento de lo que implica jugar la Copa América. Una falta de respeto al fútbol sudamericano. Los torneos de este continente son verdaderas carnicerías, por el equilibrio de fuerzas, las contingencias climáticas, las presiones ambientales. ¿Los críticos de la elección de Messí sabrán lo que significaba en Argentina que Messi no ganara la Copa en Brasil? En síntesis, hay un desprecio por nuestro fútbol, que a diferencia del fútbol europeo, no es una taza de leche”.