Figura brasileña arremete tras el menosprecio de Mbappé a Sudamérica

Las declaraciones de Kylian Mbappé continúan generando polémica. El francés nuevamente volvió a anteponer al fútbol europeo sobre el sudamericano, algo que no cayó bien de este lado del mundo. “Para mí, la Eurocopa es más complicada que la Copa del Mundo; más allá de que en el Mundial hay más presión, aquí todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo”, declaró el galo.

Primero fue Lionel Messi el que se encargó de disipar la afirmación de su excompañero. “También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían nivel... antes del Mundial. Pero, bueno, cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil”, aseguró.

Luego, Luka Modric hizo lo propio. El volante croata también se encargó de descartar la teoría de Mbappé: “No me gusta comparar, pero sí la Eurocopa son las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tú tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial, para mí, es más difícil, porque es todo el mundo, las mejores selecciones de todo el mundo”, señaló el jugador del Real Madrid, que será compañero del francés.

“A pesar de que puedo entender lo que ha dicho Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión”, añadió.

La respuesta de Raphinha

A pesar de que han pasado los días, la réplicas continúan surgiendo. Ahora fue Raphinha quien le respondió a Mbappé. El atacante brasileño fue tajante: “Infelizmente para él y felizmente para nosotros, perdió una Copa del Mundo contra un equipo de América del Sur”, afirmó el delantero del Barcelona en conferencia de prensa.

El atacante siguió con su argumento: “Me gustaría ver a los equipos europeos jugar las eliminatorias suramericanas en los campos a los que vamos. Ahí vería si es fácil o difícil”, señaló.

“Cada uno dice lo que piensa. Es la opinión de Mbappé y no puedo cambiar lo que piensa”, sentenció.