En Brasil le responden con todo a Ronaldinho: “Hace unos días nos estaba pidiendo entradas”

Ronaldinho no está conforme con las últimas actuación de la selección de su país y fue tajante al expresar su malestar. El exjugador del Scratch apuntó directamente contra un equipo que suma críticas. “No pienso ir a ningún partido en la Copa América. Está faltando todo en el equipo. Falta garra, falta alegría, falta jugar bien. Voy a abandonar a Brasil”, señaló.

Una declaración que sorprende en el país de la samba. Dinho es un ídolo nacional, fue campeón del Mundial en 2002 y se caracteriza por ser un tipo alegre. Sin embargo, en esta ocasión quiso sacar la voz. O eso era lo que dio a entender al emitir sus declaraciones, porque en la interna de la canarinha tienen una versión diferente. Una que está ligada a la relación del ex Barcelona con el plantel.

Raphinha, celebrando. Foto: AFP

“Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo. Nunca en su vida había hecho una declaración así. Al contrario, siempre ha mostrado su apoyo. Fue una sorpresa para mucha gente. Le considero un ídolo, una referencia, todos los que están en la selección, no sólo los jugadores, sino todos los que trabajan aquí lo ven como una referencia”, empezó diciendo Raphinha, uno de los hombres del combinado que dirige Dorival Junior.

“Es un shock para nosotros. Evidentemente, no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Voy por mi tercer año y veo compromiso, ganas, orgullo de vestir la camiseta. No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que no veo empuje, ganas, tener jugadores medios vistiendo la camiseta de la selección. Estoy completamente en desacuerdo, todos tienen calidad, mérito”, agregó.

No obstante, el delantero fue más allá y dio a entender que la rabia de Ronaldinho podría venir por la negativa que tuvieron algunos jugadores a la hora de conseguirle boletos para el certamen continental. “Hace unos días le pidió entradas a Vinicius, así que no tiene mucho sentido lo que dijo. En definitiva, no estoy de acuerdo, porque veo la entrega que todos los jugadores dan todos los días”, sentenció.