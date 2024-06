Ronaldinho lanza una tajante crítica a la selección brasileña y asegura que no verá sus partidos en la Copa América

Ronaldinho no se guardó nada. El astro no está conforme y fue tajante al expresar su malestar con la selección de Brasil. El exjugador del Scratch apuntó directamente contra un equipo que suma críticas.

Gaúcho no tuvo contemplación en sus palabras, en una declaración que causa revuelo en el país, sobre todo por la proximidad que existe con el inicio de la Copa América. La controversia también ocurre solo días después del empate 1-1 entre la Canarinha y Estados Unidos, en un resultado que dejó más dudas que certezas.

En conversación con el influencer brasileño Cartoloucos, el otrora mediapunta se atrevió a asegurar que no apoyará al combinado brasileño en el certamen que se desarrollará en Norteamérica.

Las crítica de Ronaldinho

La interacción comenzó de manera lúdica, entretenida. No obstante, Ronaldinho no se guardó nada al ser consultado por su opinión sobre la participación de Brasil en la Copa América. Fue una respuesta sincera, que incluso sorprendió al influencer: “No pienso ir a ningún partido en la Copa América”, inició el exfutbolista, que no dejaba de tener su habitual sonrisa.

“Está faltando todo en el equipo. Falta garra, falta alegría, falta jugar bien. Voy a abandonar a Brasil”, continuó.

La declaración llega en un momento plagado de críticas a la Verdeamarela. Primero, por su nivel mostrado ante Estados Unidos. Esto se sumó a sus anteriores partidos, donde en total acumulan dos victorias, tres empates y tres derrotas en los últimos ocho duelos. Después, por la polémica que se desató luego de que Yan Couto fuera obligado a cambiar su pelo teñido de rosa. Ahora, Ronaldinho terminó por calentar el ambiente.

Cabe mencionar que a Gaúcho solo le bastó con disputar una Copa América con Brasil para ganarla. Fue la edición de 1999, cuando aún era una promesa. En Paraguay, en un equipazo que era liderado por el técnico Vanderlei Luxemburgo, fue suplente. Fueron cuatro partidos en los que anotó un gol. El equipo estaba plagado de figuras como Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos, quienes posteriormente, junto a Ronaldinho, serían campeones del mundo.

El Scratch iniciará su participación en el certamen continental ante Costa Rica, el próximo martes 25 de junio. Después se medirá ante Paraguay y Colombia.