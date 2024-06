De cerrarle la puerta a Brasil, a ser el líder del Real Madrid: la vigencia del incombustible Carlo Ancelotti

El Real Madrid recuperó el trono de Europa. En Wembley, obtuvo por decimoquinta vez el título de la Liga de Campeones, el torneo de clubes más notable del mundo. Si bien sufrió en el primer tiempo ante el Borussia Dortmund de Edin Terzic, que desperdició varias ocasiones de gol de cara a Thibaut Courtois, en el complemento encausó el triunfo con el 1-0 de Dani Carvajal. Luego, el 2-0 de Vinícius Junior le puso el sello a la consagración.

La jornada decisiva de la última Champions League con el actual formato de competencia contaba con varios protagonistas, a priori. Por una parte estaban los que se despedían: Toni Kroos y Marco Reus. Por el otro aparecía Jude Bellingham, uno de los valores más importantes durante la temporada del Madrid y que le ganó la final a su exclub. Pero un protagonista que siempre está es Carlo Ancelotti. El italiano tiene tanta experiencia en el fútbol como trofeos en su palmarés. Y nuevamente guió a la Casa Blanca a ser el campeón del Viejo Continente. La historia de la Copa de Europa con el estratega italiano es cada vez más unida.

“Muchas veces me preguntan qué nota me pongo. Nos ponemos un 10 esta vez. Esta temporada ha sido una temporada de 10, porque lo hemos manejado muy bien. En mi equipo, mis jugadores han sido espectaculares”, dijo el DT luego de la victoria. “Hemos perdido jugadores de calidad y hemos suplido esto, sobre todo con un compromiso de sacrificio colectivo. Esto es lo que ha pasado hoy (sábado). En la previa les he dicho que esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad, solo una no es suficiente”, subrayó el entrenador.

Con la victoria sobre el Dortmund, ‘Carletto’ sumó un hito más a su notable carrera. Se convirtió en el técnico más ganador de la Champions League, con cinco ‘Orejonas’. Y con dos equipos distintos: dos con el Milan y tres con Real Madrid. La primera fue en 2003, con el cuatro italiano. En Manchester, los rossoneri superaron en tanda de penales a la Juventus tras igualar 0-0. Luego, en 2007, vino la segunda con los milanistas, al ganarle la final al Liverpool, en Atenas. Las siguientes fueron con la tienda merengue: 2014 (4-1 al Atlético de Madrid, en Lisboa), 2022 (1-0 al Liverpool, en Saint-Denis) y 2024 (el 2-0 al Borussia Dortmund del fin de semana, en Londres).

A esto hay que agregarle las dos que tiene como futbolista. Con la camiseta del Milan, ganó la Copa de Europa en 1989 y 1990. En total, son siete.

Con 64 años, el oriundo de Reggiolo demuestra su total vigencia, en su segunda etapa en la institución que lidera Florentino Pérez. Luego de un periodo más bien irregular en el Everton de Inglaterra, volvió al Real Madrid a mediados de 2021. El DT confesó que no había pensando en tener una segunda estadía tan exitosa en el club merengue: “Era difícil pensar que se podía hacer algo así en tres años, ganar dos Copas de Europa en tres años. No era tan sencillo, con un equipo que está cambiando poco a poco. Para mí ha sido un regalo volver, un gran regalo. Lo estoy disfrutando e intentando sacar mi mejor versión”.

Donde se habían ilusionado con tener entre los suyos al entrenador era en Brasil. Después del Mundial de Qatar, la Confederación Brasileña de Fútbol quiso dar un golpe de timón para su banca, tras la salida de Tite, y Ancelotti se convirtió en el objetivo número uno. De hecho, tanto en la propia CBF como en los medios locales, se daba por hecho que el DT transalpino iba a asumir en la Canarinha para la Copa América que arranca próximamente en Estados Unidos. Esperando por ‘Carletto’, el Scratch tuvo un largo interinato de Fernando Diniz, quien en paralelo se mantuvo dirigiendo al Fluminense.

El deseo de los pentacampeones del mundo se cayó definitivamente cuando Ancelotti renovó con el Real Madrid. En diciembre del año pasado, el italiano estiró su vínculo hasta el 30 de junio de 2026. En definitiva, hoy es Dorival Júnior el seleccionador de Brasil, con el torneo continental y las Eliminatorias al Mundial en el horizonte. La CBF terminó inclinándose por un entrenador local en vez de ir a buscar a un extranjero. Mantuvo las “tradiciones”.

Mientras tanto, Carlo Ancelotti (quien tiene como segundo entrenador en el Madrid a su hijo Davide) sigue disfrutando de las mieles del éxito en Chamartín. Cerró la temporada 2023-2024 con los títulos de la Supercopa de España, LaLiga y la Champions League. Y arrancando la próxima campaña puede sumar un trofeo más, porque el 14 de agosto disputará la Supercopa de la UEFA frente al Atalanta, campeón de la Europa League.