En Europa le enrostran a Mourinho su ninguneo a Pellegrini tras asumir en el Fenerbahçe

José Mourinho rompió el mercado en Turquía. El portugués fue anunciado como el nuevo técnico del Fenerbahçe, donde fue recibido como una estrella. En Estambul vivirá su primera experiencia fuera de las cinco grandes ligas tras su salida del Porto en 2004. Es decir, dos décadas en la élite del fútbol.

El estratega fue presentado ante decenas de miles de seguidores, en el Estadio Sukru Saracoglu. “El fútbol es pasión. Y no hay mejor lugar para sentir esta pasión (...) Primero les quiero agradecer su amor. El amor que siento desde el primer momento que mi nombre se vinculó al Fenerbahçe”, señaló el técnico en medio de los gritos que caracterizan a una calurosa afición.

“Normalmente, al entrenador se le quiere después de ganar. Ahora siento que se me quiere antes de ganar. Y eso para mí es una gran responsabilidad. Prometo que a partir de ahora pertenezco a vuestra familia. Esta camiseta es mi piel”, añadió.

La afición ya lo había recibido en el aeropuerto Sabiha Gokcen, recinto al que Mourinho llegó en un avión privado. Luego de dirigirse a su hotel en helicóptero, el técnico paseó en barco por el Bósforo y posteriormente recaló en el estadio ubicado en la parte asiática de Estambul.

Sus dardos a Pellegrini

Mientras en el Fenerbahçe definen su llegada como “un paso histórico”, los rivales le bajan el perfil. El presidente del Galatasaray Dursun Ozbek aseguró que el alto costo del fichaje los arruinará.

El mandatario también envió un claro mensaje: “El rival (Fenerbahçe) tiene tan miedo por los éxitos del Galatasaray por eso han traído a Mourinho. Nos da igual a quienes traigan, Galatasaray es un club ganador. Conseguiremos el título también y la quinta estrella encima de nuestra camiseta la temporada que viene”, aseguró.

En ese sentido, su fichaje no solo generó impacto en Turquía. Su llegada a un destino menos competitivo recordó antiguas declaraciones del luso. En 2011, cuando dirigía al Real Madrid, se burló de Manuel Pellegrini, a quien reemplazó en el banco merengue, por entrenar al Málaga: “A mí no me va a pasar lo mimos que a él. Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”, aseguró en ese entonces.

En 2022, en la previa de un duelo entre el Betis y la Roma, el Ingeniero recordó la polémica frase del Special One. En conversación con La Gazzetta dello Sport, apuntó contra el luso: “Es un técnico con una carrera brillante que al irse a la Roma optó por la madurez. Recuerdo que después del Real Madrid, donde él me relevó, me fui al Málaga y él dijo que nunca entrenaría a un equipo como el Málaga. Una frase que se hizo viral, como se dice hoy en día”, comenzó.

“Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga porque vivo de los retos y era un proyecto nuevo. Llegamos a los cuartos de final de la Champions. Creo que a él le ha sucedido un poco lo mismo, estaba en la élite y ahora también busca desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League. Se ha hecho con jugadores que le han hecho crecer: no entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en los últimos grandes clubes en los que estuvo. Por eso la elección de la Roma, en mi opinión, es un gran paso de madurez, un paso como el que di hace diez años al irme al Málaga”, sentenció.

La decisión de Mourinho despertó múltiples comentarios. Lo claro es que el portugués llega a fútbol de segundo y tercer orden en Europa, en un club que reduce considerablemente sus expectativas. El Fenerbahçe está lejos de un gran rendimiento a nivel internacional. De hecho, con la llegada del luso se centrarán en recuperar protagonismo a nivel local. Ya son diez años sin consagrarse en la Superliga Turca. Los malos resultados del segundo club más ganador del país están a la vista, pues en esa década solo han podido obtener una Copa de Turquía, en 2023.

La aventura del entrenador de 62 años supone un bajón lógico en esta etapa de su carrera. A pesar de sumar algunos títulos, su imagen se ha devaluado, sobre todo por los malos términos de sus salidas. En los cuatro equipos que ha entrenado desde que abandonó el Real Madrid, le han despedido en medio de una temporada en todos. De las últimas siete, únicamente ha completado tres.