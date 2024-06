¿Cuentas alegres pese a perder? La millonaria cláusula de Bellingham que le permite ‘celebrar’ al Dortmund tras caer ante el Madrid

El Real Madrid se consagra, otra vez, con el título de la Champions League. Lo hizo con goles de Dani Carvajal y Vinicius Junior. También con Jude Bellingham en la cancha. El británico se ha convertido en una de las grandes figuras del conjunto merengue. Esta temporada la cerró con cifras azules: 42 partidos, 23 goles y 13 asistencias. Con 20 años se posiciona como una de los activos más importantes del fútbol europeo. Su arribo al Santiago Bernabéu trajo un efecto inmediato en los fanáticos: en sus intervenciones corean la canción Hey Jude, de los Beatles. Una idolatría que se generó en cosa de meses.

En su llegada a España, el inglés fue adquiriendo protagonismo y se transformó en un importante agente ofensivo. Pasó de ser volante a delantero. Y, curiosamente, vivió su tarde más alegre ante su exclub. Pese a ser oriundo de Stourbridge, representar a la selección de Inglaterra y haber debutado en el Birmingham City, la consolidación de Bellingham fue en Alemania. Concretamente en el Borussia Dortmund. Estuvo tres temporadas en la Bundesliga y llegó a vestir la casaca negriamarillos en 132 oportunidades. Al cierre de la temporada 2022-23, fue transferido al Madrid.

El club presidido por Florentino Pérez pagó inicialmente 103 millones de euros por su nueva joya. Sin embargo, la cifra fue subiendo. En diálogo con el medio AS, el CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dio indicios. “De haber sido solo eso, hubiéramos negociado mal. Fue bastante más”, reveló. De acuerdo a los datos entregados por la bolsa de Fráncfort, el Real Madrid debe abonar 30 por ciento extra, es decir, 30,9 millones, por objetivos cumplidos. Entre esas metas estaba conquistar la orejona. Las otras eran el título de LaLiga y los minutos jugados por el futbolista.

Jude Bellingham levanta el trofeo de la Champions League. Foto: REUTERS/Lee Smith

De esta manera, el cuadro germano incrementa sus ganancias luego de caer en la final del certamen continental. Y lo hizo con números incluso más altos que aquellos pudo haber sumado en caso de quedarse con el preciado título. El ganador se lleva 20 millones y el finalista, 15,5. Pese a caer en el campo de juego, las arcas en Dortmund se inflan.

La mejor noche de su vida

Más allá de los asuntos económicos, Jude Bellingham es una de las estrellas del campeón de Europa. Y este sábado, pese a que no pudo brillar como en otras jornadas, cumplió uno de los mayores anhelos que tenía. “Siempre he soñado con jugar esta clase de partidos. Mucha gente te dice que no vas a conseguir ciertas cosas. He aguantado el llanto, hasta que he visto la cara de mi madre y mi padre”, declaró tras el partido ante su otrora equipo.

“Mi hermano pequeño está ahí y trato de ser un modelo para él. No puedo describir esto con palabras. Es la mejor noche de mi vida”, agregó.

Además, el británico se refirió a los próximos desafíos que tendrán los dirigidos por Carlo Ancelotti. No conforme con haber sumado la Champions League, ya piensan en la próxima temporada y en el eventual fichaje de Kylian Mbappé, quien podría ser anunciado en el Madrid durante las próximas horas. “Sería increíble. Un jugador como él. En la final la única pequeña cosa que echamos de menos fue un centroatacante eficaz. Creo que si viene y nos diera eso, estaría en un gran lugar para llevarnos a otro nivel. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, señaló.