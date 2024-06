La final de la Champions ante su exclub: el especial desafío de Jude Bellingham

Wembley, la catedral del fútbol, acoge este sábado la gran final de la Champions League, entre Borussia Dortmund y Real Madrid. El cierre de la temporada 2023-2024 será con broche de oro, para definir al nuevo campeón de Europa. Por un lado, la ilusión de los alemanes de alcanzar por segunda vez la Liga de Campeones (la ganaron en 1997). Por el otro, la costumbre de los españoles, los más ganadores de la Copa de Europa. La Casa Blanca aspira a su decimoquinta Orejona, nada menos.

Uno de los protagonistas del partido será Jude Bellingham, cuyo vertiginoso ascenso le ha permitido erigirse en una de las joyas del fútbol mundial al día de hoy. Con 20 años (categoría 2003), el jugador nacido en Stourbridge está ad portas de finalizar su primera temporada en el Madrid con todos los honores. Sin problemas de adaptación, destacó desde el arranque y no le pesó usar el dorsal 5 en la Casa Blanca, que tiene un peso específico. Es el número que utilizó Zinedine Zidane.

¿Qué tiene de especial el partido para Bellingham? Buscará su primera Champions ante su exclub, donde forjó el estatus que lo acompaña al día de hoy. El despegue de la carrera del mediocampista sucedió en el Dortmund, que lo fue a buscar al Reino Unido cuando tenía 17 años. Su caso es uno de tantos que refleja el exitoso modelo de gestión del club amarillo y negro: capta talentos jóvenes alrededor de Europa, los potencia en su plantel de honor y luego los puede transferir en grandes sumas.

Aunque no lo parezca, el seleccionado inglés tiene apenas cinco temporadas como profesional. Todo partió en el curso 2019-2020 en el Birmingham City, en el Championship, la segunda categoría. Considerando su potencial, el BVB lo fue a buscar y le ganó la pulseada al Manchester United. En julio de 2020 lo compraron por 30 millones de euros. Tres años después, fue vendido al Real Madrid en 103 millones de la moneda europea.

Una paradoja del caso del volante tiene que ver con la cláusula del traspaso que se activó, que consiste en una millonaria cifra que los merengues deberán pagarle a los germanos si ganan la Copa de Europa. El diario alemán Bild dio a conocer que el Madrid tendrá que desembolsar 5,4 millones de euros al Dortmund si son los campeones, y 2,2 millones adicionales si Bellingham ingresa en el once ideal del certamen. O sea, si el equipo de Edin Terzic pierde la final, igualmente sale “ganando” desde lo financiero.

Bellingham, con la camiseta del Dortmund. FOTO: AP

En el marco del Media Day, instancia en la cual los finalistas abren sus puertas a los medios, Bellingham habló el pasado lunes. Dejó en claro que “siempre” se imaginó ganando trofeos, compartiendo con “jugadores increíbles” en el camarín blanco. “Quería jugar al más alto nivel. He trabajado duro, y también he tenido suerte de por medio, por eso no me canso de decir lo afortunado que he sido. Ahora estoy aquí y quiero disfrutar de cada momento”, declaró.

Además, es consciente de lo especial que será el partido ante su exclub: “La preparación tiene que ser la misma que la de todos los partidos que he jugado en mi carrera. Conozco bien mi cuerpo y sé muy bien lo que me hace sentir bien de cara a un partido. He tenido la experiencia de jugar con profesionales increíbles, así que siempre les he pedido consejos. Es importante ser yo mismo en el partido y no preocuparse demasiado de las emociones”, explicó.

En esta instancia, además, confesó que es el partido con el que soñó desde niño: “Me gusta jugar al fútbol, entiendo la oportunidad que tengo y que no mucha gente llega a jugar partidos así. No quiero desperdiciar ni un segundo y quiero aprovechar todo. Quiero asimilar toda la semana y la experiencia de disputar un partido así, y por supuesto disfrutarla”.

Su primera temporada en España ha sido sobresaliente. Siendo campeón de LaLiga, anotó 19 goles en 28 partidos. En la Champions, convirtió cuatro tantos en 10 encuentros. La posición en la que lo usa Carlo Ancelotti, en la punta de un rombo en el mediocampo, cercano a los delanteros (Rodrygo y Vinícius), le ha permitido acrecentar su cuota goleadora. Esto también le da una buena noticia a Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, pensando en la Eurocopa que arranca el 14 de junio.