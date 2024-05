Despedidas, estilos contrapuestos y millones en juego: los factores que marcan la gran final de la Champions entre Real Madrid y el Dortmund

La Champions League entró en su recta final. El certamen continental europeo está en terreno definitorio y la Orejona asoma la máxima obsesión. Todos quieren hacerse con el trofeo más relevante a nivel de clubes, pero solo dos se la disputarán el próximo sábado 1 de junio. En Wembley, la catedral del fútbol, Real Madrid y Borussia Dortmund irán por la corona.

El vencedor saldrá desde dos elencos con realidades diferentes. Un subestimado y equilibrado conjunto alemán se contrapone con la tradición histórica y amplia supremacía económica del cuadro merengue. En juego habrá mucho dinero sobre la mesa: el ganador recibe un premio de 20 millones de euros, mientras que el equipo que quede en segundo lugar será obsequiado con 15,5 millones de la misma moneda.

Se volverá a dar una definición entre Alemania y España luego de 22 años. La última versión con este tipo de finales ocurrió en 2002, cuando justamente la Casa Blanca superó al Bayer Leverkusen, en Glasgow, con la icónica volea de Zinedine Zidane.

El historial, a favor del Madrid

De un lado estará un club que solo posee un título de la Orejona ante la escuadra que en más oportunidades ha ganado la competición, con 14. No obstante, el favoritismo del Real Madrid se explica desde muchos factores, tanto por su nivel futbolístico como por la historia que rodea al cuadro de la capital española, que vivirá una nueva final.

El registro los acompaña. No solo en la competencia, sino que en enfrentamientos entre sí. En total, ambas escuadras se han enfrentado en 14 oportunidades, todos los partidos en Champions League, con un balance a favor de los merengues. Son seis triunfos de los españoles, tres victorias para los alemanes y cinco empates.

Ahora, están a un partido de ser monarcas invictos, pues no han sido derrotados en 12 encuentros. Además, vienen de coronarse como campeones de LaLiga. En la otra vereda estará un equipo que en la Bundesliga tuvo una temporada irregular. El Borussia quedó quinto, con 63 unidades en 34 duelos, por detrás del Stuttgart, Bayern Múnich y Leipzig, todos eclipsados por el Leverkusen.

La diferencia monetaria también se decanta para el lado merengue. Es innegable el poderío económico que tiene la escuadra dirigida por Florentino Pérez. En esa materia, la plantilla del Madrid está tasada en US$ 1.117 millones. Por otro lado, también fue reconocido por la revista Forbes como el conjunto más valioso del mundo que, en todo lo que lo rodea, suma un valor total estimado de US$6.600 millones. El Dortmund, en cambio, tiene un plantel cotizado en $498 millones de la divisa norteamericana.

Ejemplos de la fortuna española hay por montón, pero el más actual relaciona a ambos equipos. En el verano europeo pasado, Jude Bellingham pasó del conjunto teutón a la tienda merengue. Fueron cerca de $US 110 millones para hacerse con los servicios del inglés, algo que Hans-Joachim Watzke, CEO del conjunto alemán, puso en duda: “De haber sido solo 103 millones hubiésemos negociado mal. Pero no, no sirve de consuelo la cantidad pagada por su fichaje porque jugadores como Jude o Erling no solo dejaron una huella futbolística en Dortmund. Son dos chavales que apreciamos mucho aquí. No hay dinero que lo compense. Eso sí, ya que tienes que dejarles marchar, pues que sea por la mayor cantidad posible pero fue por bastante más de 103 millones”, aseguró en diálogo con AS.

El directivo también habló sobre la gestión deportiva sustentable del equipo, que se caracteriza por sacar réditos comprando barato y vendiendo caro: “Comprar barato era lo único que podíamos hacer al principio. Después comenzamos a vender bien poco a poco, pero tampoco llegamos e instamos a los clubes a ofertar por nuestros futbolistas. Lo que ocurrió es que vinieron y se los llevaron sin que pudiéramos hacer nada. Pero no quisimos desprendernos ni de Lewandowski ni de Götze ni de Haaland ni de Bellingham. Por el otro lado, todas estas salidas son la prueba del gran trabajo que hemos hecho en lo deportivo todos estos años”, añadió.

Dos estilos

Es un duelo de estilos. El colectivo, el esfuerzo físico y el trabajo táctico del técnico Edin Terzic buscará superar a las estrellas de la Casa Blanca, tal como lo hicieron ante el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, en cuartos y semifinales, respectivamente. Según datos de la UEFA, el cuadro alemán lidera la estadística de duelos (208), balones recuperados (529) y en vallas invictas (6).

El joven entrenador, con una poco interesante carrera como jugador, pasa por su cuarto año como primer técnico del Dortmund. Si bien en 2018 se incorporó al equipo de Lucien Favre como asistente, en diciembre de 2020 fue elegido como interino y posteriormente confirmado en su cargo tras buenos resultados. Hoy, está a un duelo de obtener la segunda corona europea del club.

En su escuadra sobresale la figura de Mats Hummels, referente de la institución y autor del gol del tanto del triunfo en París. El zaguero, que es el líder de la defensa, también encabeza la cantidad de duelos en la presente edición del torneo (50) y recuperaciones (114). Por otro lado, el arquero Gregor Kobel es quien tiene mayor cantidad de atajadas (42).

El talento de Jadon Sancho y Julian Brandt, el más costoso de la plantilla (US$ 43 millones junto a Kobel y Malen), más el dinamismo de Marcel Sabitzer y los goles de Niclas Flullkrug destacan en un esquema pragmático y combativo, que también tiene herramientas para hacer daño en ofensiva.

Por su parte, Ancelotti va por su segunda etapa en el Madrid. En caso de ganar, el italiano se consolidará aún más como el más ganador de la Champions, con cinco coronas. Le sacaría dos a sus perseguidores: Pep Guardiola, Bob Paisley y Zinedine Zidane, que poseen tres.

En su equipo, capaz de adaptarse al rival de turno, brillan dos velocistas en ataque, que, sumado a la versatilidad de Bellingham, han arrasado. Mientras que Rodrygo es el goleador merengue (5) y el que registra más remates (19), Vinícius Junior es el con más asistencias (5). Es el segundo equipo más goleador del torneo (26) y el segundo con más precisión en los pases (91,2%). En la portería, la extensa ausencia de Thibaut Courtois le ha permitido a Andriy Lunin hacerse con un puesto y consolidarse como el tercer golero con más atajadas del certamen (38). No obstante, el belga, ya recuperado, asoma como titular, tanto por decisión del estratega como por un estado gripal que afecta al ucraniano.

Dos sentidas despedidas

Ambos elencos despedirán a dos de sus leyendas. Por un lado, el capitán Marco Reus vivirá su último duelo con el equipo de sus amores. El alemán es, sin dudas, un ídolo. Es un pedazo vivo de la historia del club. Son doce años desde que recaló al equipo por el que siempre declaró sentimientos. Es un hincha confeso desde sus inicios en el fútbol y buscará cerrar la etapa con la obtención de la Orejona.

En total, disputó 428 partidos con la camiseta negriamarilla, marcando 170 anotaciones y entregando 128 asistencias. Conquistó dos Copas de Alemania y tres Supercopas.

El volante, que ya tiene menos protagonismo, recaló en la temporada 2012-13 al Dortmund, mismo año en el que el cuadro teutón llegó a su última final. En dicha oportunidad cayó ante el Bayern Múnich de Toni Kroos, que sorprendió al mundo después de anunciar su retiro del fútbol.

El partido ante el Dortmund será su última función en clubes, a pesar de solo tener 34 años. En su exitoso palmarés cuenta con una Copa del Mundo y cinco Champions (cuatro con el Madrid), además de numerosos títulos locales e internacionales. El volante finalizará su carrera en la Eurocopa que se disputará en junio de este año.