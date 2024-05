El llamativo elogio de Riquelme a Kroos: “Es lo más parecido a Federer; puede jugar e irse a la casa sin bañarse”

El Real Madrid y la selección de Alemania perderán un gran jugador después de la Eurocopa. Esto, pues el volante germano Toni Kroos anunció este martes su retiro del fútbol profesional a los 34 años.

Justamente hace unos meses el actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, había elogiado al centrocampista de una forma llamativa. En diálogo con TNT Sports Argentina indicó que “a mí me gusta el 5 del Real Madrid, Toni Kroos. Es lo más parecido a Federer jugando al tenis: pueden jugar e irse a la casa sin bañarse”.

“El tipo no se tira a los pies, no se ensucia, no transpira, es una cosa increíble. Lo mismo que el inglés Bellingham”, complementó Riquelme.

El anuncio de Kroos

“17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin”, escribió en Instagram.

“¡Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa! Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último”, añadió.

“Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club”, reconoció.

Posteriormente sentenció que “hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”.

“A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”, cerró su mensaje en las redes sociales, acompañando el texto con fotografías del día de su presentación, junto al trofeo de la Champions y con su familia.

Kroos, formado en Bayern Múnich, consiguió el título de la Bundesliga en la temporada 2007-08 antes de jugar dos años a préstamo en el Bayer Leverkusen. Luego regresó al conjunto bávaro sumando otras dos ligas, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de dos copas de Alemania.

En 2014 consiguió levantar el título del Mundial de Brasil 2014 y luego partió al Real Madrid, donde conquistó 22 títulos: Cuatro ligas, cuatro Supercopas de España, una Copa del Rey, cuatro Champions, cinco Mundiales de Clubes y cuatro Supercopas de Europa.