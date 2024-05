La muralla del Dortmund contra la estirpe del Real Madrid: el frente a frente de los finalistas de la Champions

Está todo definido. La final de la Champions League 2023-2024 ya tiene a sus protagonistas. El Borussia Dortmund y el Real Madrid disputarán uno de los duelos más atrapantes del año, en busca del nuevo campeón de Europa, relevando al Manchester City. El próximo 1° de junio, el icónico estadio Wembley de Londres recibirá una final inédita en la Liga de Campeones, que tiene un contraste evidente: un equipo que tiene solo un título de la Orejona, ante el más ganador de la Copa de Europa.

Luego de 22 años se vuelve a dar una definición entre Alemania y España. La última ocasión había sido en 2002, cuando el propio Madrid derrotó al Bayer Leverkusen en Glasgow, Escocia, con un gol inolvidable de Zinedine Zidane. El partido que marcará el fin de la temporada en el Viejo Continente, antes de la Eurocopa, promete una lucha que será especial para Jude Bellingham, uno de los nombres propios de la Casa Blanca, quien llegó a Chamartín precisamente desde el BVB. El siguiente es el frente a frente de los aspirantes al título.

Una muralla amarilla

Campeón en 1997, el Borussia Dortmund vuelve a una final tras su experiencia en 2013, cuando cayó ante el Bayern, precisamente en Wembley, con Jürgen Klopp en la banca. Con dos derrotas en 12 partidos del torneo, el cuadro amarillo y negro ha tenido en la Champions lo más luminoso dentro de una temporada irregular. Se trata del quinto de la Bundesliga, que hoy está a 24 puntos del campeón, Bayer Leverkusen.

Sin tener una gran estrella en su plantel, es la fuerza colectiva y el trabajo táctico del entrenador Edin Terzic lo que resalta de los germanos, así como la fortaleza defensiva que ha exhibido en esta edición. De hecho, donde tiene mejores estadísticas es en ítems relacionados a aquello, según los datos de la UEFA. Por ejemplo, el Dortmund está primero en duelos (207), en balones recuperados (529) y en vallas invictas (6).

Luego de eliminar al PSG, el DT manifestó que los detalles fueron clave: “Resistimos contra un equipo sobresaliente, y eso nos hace sentir orgullosos. Y, sin embargo, también sabemos que si hubiéramos jugado este partido diez veces, probablemente no lo habríamos ganado las diez. A este nivel, son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, y logramos tener de nuestro lado las pequeñas cosas en estos dos partidos”.

Desde lo individual, sobresale la figura de Mats Hummels, referente de la institución y autor del gol de la victoria en París. El zaguero alemán es el líder en duelos de la presente Champions (50) y también en recuperaciones (114). Es el único que supera la barrera de los 100. En este ítem, le sigue su compañero de zaga Nico Schlotterbeck (77). Por su parte, el arquero Gregor Kobel es el que tiene mayor cantidad de atajadas (42). O sea, el trabajo en la retaguardia en fundamental para explicar el éxito del Dortmund.

En lo económico, el flamante finalista es un elenco “responsable”, que apuesta por nombres hacia el futuro y después hace negocios en cifras astronómicas. El caso de Erling Haaland salta a la vista: adquirido desde el Salzburgo y luego vendido al City. La plantilla tiene un valor de mercado de US$ 498 millones. Sus jugadores más costosos son el volante ofensivo Julian Brandt, el puntero Donyell Malen y el portero Kobel: US$ 43 millones, cada uno.

La mística copera merengue

La fuerza de la costumbre. Una final más para el Real Madrid. El equipo hispano va por su 15° título de Europa, en una temporada exitosa y que puede culminar con la guinda de la torta. El fin de semana pasado se coronó como el campeón de la liga española, luego de su triunfo sobre el Cádiz y la derrota del Barcelona con el Girona. En la Champions, está a un partido de ser monarca invicto. Aún no cae en 12 juegos.

“Lo que ha pasado muchas veces, que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja y unos jugadores que creen. Hemos jugado bien, creo que ha sido un partido difícil, pero hemos tenido buen control del partido, no hemos perdido la cabeza cuando nos han marcado y hemos recuperado el partido”, declaró Carlo Ancelotti tras la polémica victoria sobre el Bayern Múnich.

A diferencia de los alemanes, la Casa Blanca inclina la balanza desde lo ofensivo, teniendo una envidiable eficacia. Es el segundo equipo más goleador del torneo (26), solo superado por el Manchester City de Pep Guardiola (28). También es el segundo con más precisión en los pases (91,2%), nuevamente secundando a los Ciudadanos. En este apartado, la presencia de jugadores como Toni Kroos ayuda a un registro como el mencionado.

Rodrygo. FOTO: REUTERS

En cada línea, el técnico italiano dispone de elementos sobresalientes. Cuenta con dos velocistas brasileños en ofensiva, que le han permitido a los madridistas no necesitar de un 9 referencial, si se suma el aporte de Jude Bellingham. Rodrygo es el goleador del equipo en la Champions, con 5 tantos, y el que registra más remates a portería (19), mientras que su compañero Vinícius Júnior es el máximo asistidor, también con 5. En el arco, la extensa ausencia de Thibaut Courtois le ha permitido a Andriy Lunin ganarse un puesto, y eso que el belga ya está a disposición. El ucraniano es el tercer golero con más atajadas del torneo (38).

Aunque no se trata de un “equipo-Estado”, como el PSG o el City, el poder económico de la tienda que preside Florentino Pérez es innegable. En este ítem, hay una diferencia clara respecto al Dortmund. La plantilla del Madrid está avaluada en nada menos que US$ 1.117 millones. El jugador más costoso es el inglés Bellingham, el gran nombre fichado en la temporada que se acaba, con US$ 193 millones.