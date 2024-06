El niño que se convirtió en leyenda: Dani Carvajal, el héroe de la decimoquinta Champions del Real Madrid

No se puede hacer nada contra la historia. La estirpe ganadora del Real Madrid se impuso sobre el Borussia Dortmund. El cuadro merengue obtuvo su decimoquinta Champions League con un héroe inesperado como figura: Dani Carvajal.

“Soy el tío más feliz del mundo. Yo soñaba con jugar aquí y hoy estoy cumpliendo un sueño”, decía el defensor en su presentación en el club con la camiseta número ‘15′, coincidentemente, misma cantidad de Copas de Europa que obtuvo el conjunto español en Wembley.

El lateral encaminó el triunfo del cuadro hispano con una brillante anotación de cabeza. Fue el inicio de la fiesta madridista. Minutos antes había avisado con una jugada similar, de la que los alemanes no tomaron nota. La fórmula fue la misma: córner de Toni Kroos y anticipo en el primer palo del defensor.

Fue una conexión entre dos futbolistas que hicieron historia. Al igual que Carvajal, el alemán, que disputó su último cotejo con la Casa Blanca y su último partido por clubes, obtuvo su sexta Champions. La diferencia es que el defensa consiguió todas las coronas con el equipo de sus amores. Ambos, junto a Nacho y Modric, igualaron a Paco Gento como los máximos campeones en la historia de la Copa de Europa. Sin duda, historia pura del deporte.

El lateral, siempre con un rol secundario dedicado a hacer el trabajo menos vistoso, anticipaba la relevancia madrileña en la competición continental: “La Champions significa mucho para nosotros, para nuestra afición, para lo que es el club. Creo que imprimimos un miedo, un terror a los rivales cuando suena este himno tremendo. No sé qué pasa, no sabría explicarte, pero al final siempre estamos ahí, competimos. Hay veces que no la ganamos, pero estamos muy focalizados de lo que es la Champions y que vestir esta camiseta y ponértela en un partido así, a todos nos transforma”, señaló en la previa.

El sueño de niño

Sus lágrimas con el pitazo final fueron reflejo de la actitud de él y de su sentimiento por la institución. En 2002, año en el que justamente el Real Madrid se impuso en la anterior final alemana-española ante el Bayer Leverkusen, Carvajal llegó a la cantera del club, con solo diez años.

En ese entonces, su proyección lo llevó a ser uno de los encargados de colocar la primera piedra de la futura Ciudad Real Madrid, junto a la leyenda merengue y entonces presidente de honor Alfredo Di Stéfano.

Sin embargo, a pesar de destacar en todas las categorías, no alcanzó a debutar y fue traspasado al Leverkusen, en 2012. Fueron cinco millones de dólares, en una operación donde el cuadro español se reservó una opción de recompra para las siguientes tres temporadas.

Ese mismo año fue elegido en el once ideal de la Bundesliga por el prestigioso medio Bild. Su desempeño lo hizo retornar en 2013. Hoy, ya suma más de 400 partidos con una camiseta con la que ha ganado absolutamente todo.