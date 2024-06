Universidad de Chile entra de lleno en la subasta por Luciano Cabral

Los clubes hacen filas para ingresar a la subasta por Luciano Cabral. El talentoso volante de Coquimbo Unido es el principal protagonista del mercado chileno en este receso de media temporada.

Si bien el jugador se despidió de sus compañeros en el cuadro pirata, incluso sacó a sus hijos del colegio en el Norte Chico, lo cierto es que el futuro del futbolista de origen argentino todavía no está definido del todo.

Todo mientras el club portuario todavía no se resigna a perder a su máxima figura. Incluso, el propio entrenador Fernando Díaz reconoció haber conversado con Cabral para impedir su partida.

Lo cierto es que Everton de Viña del Mar ya movió pieza por el mediocampista. Sin embargo, la oferta del equipo propiedad del Grupo Pachuca mexicano ni siquiera llega a la cantidad especificada en el contrato.

El encuentro ruletero acercó posiciones con el propio futbolista a quien ofreció un sueldo mensual sobre los 25 millones y un contrato por tres temporadas. Un ofrecimiento que parece estar cerca de sellar el compromiso.

La irrupción de la U

Desde hace una semana, el equipo de Viña del Mar es el máximo candidato para quedarse con el talentoso volante. Pero hace un par de días, Universidad de Chile se decidió definitivamente a sumar a Cabral a sus filas.

Un cambio de 180 grados en la actitud del técnico Gustavo Álvarez, quien a principios de mayo descartó al mediocampista como potencial refuerzo para el puntero del torneo nacional.

“No es un tema prioritario. No hablo de jugadores supuestos, porque hablo de realidades. Recién analizaremos producto de la evaluación de nuestro plantel, si es necesario incorporar a otro jugador o no. Este es un tema que hoy no es prioridad para mí”, contestó el DT azul sobre la opción de Cabral.

Pero ahora el contexto es diferente. Tras abrirse la ventana de fichajes, el cuadro universitario decidió meterse con todo para acceder a los servicios del volante de Coquimbo Unido.

Según se enteró El Deportivo, la U está dispuesta a ofrecer 500 mil dólares por el 70% del pase, la cláusula de salida para lograr la contratación del jugador por un club nacional.

No solo eso, ya que los azules están preparados para ofrecer una serie de bonos para convencer al elenco coquimbano y conseguir el traspaso definitivo del futbolista. Incluso, podrían subir la puntería para sacar del camino al resto de los interesados.

Asimismo, Azul Azul no tendría problemas en llegar a las cifras que maneja Everton en cuanto al sueldo, para lograr el sí de Cabral y concretar la contratación.

Albos a la espera

Sin embargo, Colo Colo tampoco se ha rendido ante la opción de tener a Cabral. El conjunto de Macul está dispuesto a ceñirse al pago rescisorio para lograr la salida, el mismo medio millón de dólares por el 70%.

Además, el equipo del Monumental tampoco tiene apuros. Incluso, está dispuesto a cerrar ahora el fichaje y ceder al futbolista hasta enero próximo. Una solución que bien puede convencer a Coquimbo Unido para entregar a su estrella.