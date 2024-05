Gustavo Álvarez saca la voz para referirse al posible arribo de Luciano Cabral a la U

Es el jugador del momento. No sólo por el espectacular gol que le anotó a Everton, sino también por el constante peligro que genera y el sabido interés de Ricardo Gareca para sumarlo a la Copa América que se jugará el próximo mes en Estados Unidos.

Luciano Cabral, el volante de Coquimbo Unido, ya coquetea con los grandes del fútbol chilenos, pese a que en uno de ellos prefieren esperar a que se abra la temporada de pases invernal para hablar del tema.

“No, todavía eso no se conversa. Nosotros creemos que tenemos que ir partido a partido. Mientras que no haya ventana de mercado abierta, no es un tema prioritario”, respondió -tajantemente- el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

La tijera con la que Cabral le marcó a Everton (Foto: Photosport)

El estratega argentino quiso terminar así con un tema que para él hoy no es importante, pues aseveró que “no hablo de jugadores supuestos, porque hablo de realidades”. E insiste que -por ahora- las negociaciones con Cabral no son una prioridad.

“Estamos enfocados en Iquique, después en los cuatro partidos que quedan, y a partir de la fecha 15 con una ventana bastante larga de mercado, recién analizaremos producto de la evaluación de nuestro plantel, si es necesario incorporar a otro jugador o no. Este es un tema que hoy no es prioridad para mí”, zanjó -definitivamente- el DT.

Cabe recordar que el volante volvió al fútbol después de cumplir su pena carcelaria por homicidio y que fue en esos momentos (2017), donde tuvo la posibilidad de vestir la camiseta de los estudiantiles.

“Exactamente. En persona no conversé, pero mi representante en su momento, sí. Cuando estuve en Brasil, pasaron seis meses y no estaba jugando el tiempo que yo estimaba. Entonces, llamé a mi representante y le dije que me quería ir para agarrar minutos, y me decían que estaba la opción de ir a Chile. Esperemos tener la posibilidad. Si es la U, ojalá. Pero cualquier puerta que se abra de algún club en Chile, encantado estoy de poder ir”, reveló en una entrevista con El Deportivo.

Sin embargo, hoy no reniega de la posibilidad de fichar en el archirrival si que Álvarez no lo pide en su momento. “A mí me gustan los desafíos, mientras más grandes son, mucho mejor para mí. A todo jugador le gustaría jugar en un grande como Colo Colo y tantos más que se nombran”, concluyó en diálogo con TNT Sports.