Grupo Pachuca aparece en el camino de Colo Colo y va por Luciano Cabral

El gran momento del volante Luciano Cabral lo ha impulsado como uno de los grandes objetivos de mercado. Sus buenas actuaciones en Coquimbo Unido despiertan el interés tanto de clubes chilenos como extranjeros.

Lo cierto es que el jugador tiene un precio de salida desde el cuadro pirata establecido por contrato. Una suma diferente de acuerdo con el origen de la institución interesada.

Si la oferta proviene de fuera de Chile, la cláusula de salida está comprometida en un millón de dólares. Una suma abordable para algunas instituciones foráneas de torneos importantes.

Incluso, el mes pasado arribó a las oficinas del equipo portuario una propuesta de un equipo belga, claro que la cifra apenas llegaba a los 700 mil dólares, suma que no alcanzaba a llenar las exigencias del equipo del Norte Chico.

Si bien se trató de llegar a un acuerdo para desprenderse de solo un porcentaje del pase, esta fórmula no estaba en el vínculo del jugador y tampoco satisfizo a una parte de los propietarios de la carta.

Sirenas mexicanas

Sin embargo, ahora el tema va más en serio. El Grupo Pachuca del fútbol “azteca” tiene en su órbita la opción de llevarse a Cabral, un jugador de 29 años, pero a quien ven como una gran oportunidad de mercado.

Sobre todo, porque el mediocampista ha podido fraguar una buena mitad del torneo chileno, en el cual se destaca como una de las figuras principales. Encima, con un precio completamente asequible para el conglomerado norteamericano y, lo mejor, amparado en un contrato.

A pesar de ello, en Coquimbo Unido no están del todo convencidos de una venta al grupo mexicano. Más que nada por la opción de que recale en Everton, club miembro de la transnacional y que, al menos en el papel, es un rival más directo para las pretensiones de los nortinos.

Nada de Colo Colo

Y aunque mucho ha sonado el nombre del volante en el Monumental, lo cierto es que todavía no llega ningún ofrecimiento formal de los albos para reforzar su plantilla con miras a los octavos de final de la Copa Libertadores y a la segunda parte del campeonato.

Es cierto que existe un interés declarado por el equipo de Macul. Aunque esa declaración de intenciones no se traduce en los 500 mil dólares de salida, precio establecido para los clubes chilenos.

“Colo Colo ha mostrado interés, no solo ahora, sino que desde principios de año. Pese a ello, no ha concretado ningún ofrecimiento concreto. Se habló también de Universidad de Chile, pero acá no nos hemos enterado”, dicen a El Deportivo desde el cuadro pirata.