Con la Roja en su cabeza: el recado de Luciano Cabral a Ricardo Gareca

Coquimbo Unido cayó 1-2 ante Racing en el Sánchez Rumoroso, complicando sus aspiraciones en la Copa Sudamericana. Luego del partido, una de sus figuras lamentó el resultado en el certamen continental.

Luciano Cabral se vio afectado por la derrota: “No hay tiempo para analizar. Te queda una sensación de tristeza porque no pudimos ganar, en principio. Luego, el gol anulado que primero pensábamos que era offside y resulta que luego era mano”, señaló tras el duelo en conversación con D Sports.

No obstante, el mediapunta apuntó alto y se mostró ilusionado con la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Chilena, asegurando que le gustaría participar en la Copa América.

“Por supuesto que me gustaría. Es un desafío muy grande para uno como jugador y como persona”, indicó Cabral. Eso sí, no olvida su foco principal: “Pero sigo pensando en Coquimbo y si llega la oportunidad de estar en la selección, bienvenida sea”, continuó.

A pesar de su interés, el talentoso jugador afirma que no ha tenido ningún acercamiento con alguien de la Roja: “La verdad es que no he tenido ninguna charla, ningún llamado, nada”, comentó el formado en Argentinos Juniors.

Su deseo de regresar a la Roja

Cabral ya sabe lo que es vestirse con la camiseta de la Roja. El volante de 28 años no ha jugado por la selección absoluta, pero sí representó a Chile en el Sudamericano Sub 20 de 2015.

En ese momento fue convocado por Hugo Tocalli, quien lo veía con un gran futuro. Sin embargo, todas las esperanzas depositadas en él se diluyeron tras ser condenado en 2017. “Cuando lo llevé a la selección juvenil de Chile, pensaba en él como un futuro muy grande para la selección. Tiene las condiciones para hacerlo, si bien se ha perdido cuatro o cinco años, todavía está a tiempo”, señaló el técnico hace unos meses.

Incluso, antes de salir de la cárcel, el futbolista ya mostraba ilusión con jugar por el Equipo de Todos: “Obviamente. Cuando uno sueña, sueña en grande. Uno de mis sueños es poder volver a jugar a la pelota, en lo posible en Chile, y ganarme un lugar en la selección mayor y llevarla a un Mundial”, señaló, en 2022, en conversación con La Tercera.