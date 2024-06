Luciano Cabral le abre una puerta a su continuidad en Coquimbo Unido: “Me siento feliz acá”

Luciano Cabral es el jugador del momento en el fútbol chileno. Sus grandes actuaciones en Coquimbo Unido lo han puesto en la vitrina. El Grupo Pachuca y Colo Colo son los principales interesados en contar con el 10 pirata para el segundo semestre. Sin embargo, su futuro sigue siendo una incógnita. Luego del empate 0-0 ante Palestino en el Francisco Sánchez Rumoroso, el volante se refirió a lo que viene.

Con respecto al resultado, se mostró algo decepcionado del planteamiento del cuadro árabe. “Fue un partido muy trabado, con mucho foul. No esperábamos eso, sinceramente, de un equipo de esta categoría, como Palestino, que viene de jugar el Copa Libertadores”, lamentó en diálogo con TNT Sports.

“Hace una semana dije que cada vez los equipos nos iban a complicar más los partidos y hoy Palestino lo demostró con fouls, cortando y parando mucho el partido. Y bueno, eso nos perjudicó el ritmo y las transiciones rápidas que nosotros tenemos. Eso nos afectó mucho y no pudimos concretar”, añadió.

¿Sigue o se va?

Con respecto a su destino, Cabral dejó abiertas las posibilidades. “La verdad que de esas cosas se encarga mi representante y hace un tiempo atrás, que pudo ir a verme a Santiago, le pedí que por favor no me dijera nada hasta que llegara el final de la temporada. Hoy estaba pensando en este partido, que era el último que nos quedaba, en hacer lo mejor posible para que el equipo pudiera obtener el objetivo que nos habíamos propuesto. No se nos dio, pero ahora a descansar y trataré de charlar con él cuál será el futuro”, expresó.

Al ser consultado sobre si le gustaría permanecer en el puerto, el mendocino manifestó su voluntad. “Por supuesto que sí, siempre lo digo, yo estoy muy agradecido y trato de demostrárselo a la gente, a la institución, al pueblo coquimbano de que yo me siento bien, me siento feliz acá dentro de la cancha de Coquimbo, en Coquimbo mismo con mi familia. Pero bueno, ahora veremos en las vacaciones”, confesó.

También se le preguntó si es su deseo de ser parte de la campaña hasta el final de esta. “Por supuesto que sí”, respondió. “El año pasado nos propusimos una cosa, clasificar a la Copa. Este año lo pudimos lograr, dejando afuera a la Católica y después de competir no se nos dio, pero lo otro también era el campeonato, no descuidarnos y creo que lo hemos tratado de demostrar partido a partido y hoy lo podemos demostrar estando allá arriba peleando con grandes equipos. Pero obviamente que sí, que se hace parte de lo que se puede lograr con este grupo que se lo merece y mucho”, cerró.