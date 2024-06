Sin pagar un peso: Real Madrid cierra el fichaje más rentable de la historia tras conseguir a Kylian Mbappé

Real Madrid está completamente de moda. No solo por haber conseguido su décimo quinto título de la Champions League, el sábado 1 de junio en el estadio Wembley de Londres. Sino también por lograr el fichaje de Kylian Mbappé, el mejor jugador del planeta, hoy por hoy.

Una contratación en la que las finanzas del elenco merengue no gastaron un euro. El delantero galo, quien ya había sido tentado desde hace dos temporadas, llegó como un jugador libre después de acabar su contrato con Paris Saint-Germain.

Otro hito en la administración de la presidencia de Florentino Pérez, el principal aval del arribo del futbolista formado en el Monaco, quien no es la primera vez que consigue contrataciones rimbombantes como mandamás del cuadro hispano.

El más rentable

En ese contexto, la contratación de Mbappé pasa a ser la más rentable en la historia del fútbol mundial. De acuerdo con la información publicada por el portal alemán Transfermarkt, el valor de mercado de la estrella francesa llega a los 200 millones de dólares.

Es decir, el atleta más caro del momento llega a la institución merengue sin gastar un peso. Un contrasentido que habla muy bien de las políticas técnicas de la institución madridista.

De acuerdo con el sitio germano, el más reputado en lo que a fichajes se refiere, Mbappé ha sido el más valioso del planeta desde su irrupción en el fútbol. Desde 2018, el costo de su pase no ha bajado de los 190 millones de dólares con un peak de 220 en 2021.

Un delantero que pasó del cuadro monegasco al PSG en dos pagos. Por un tema de fair play financiero, los parisinos cancelaron un préstamo de US$ 38 millones en julio de 2017. Un año más tarde, pagaron otros 132 millones de la misma divisa para concretar el fichaje. Es decir, un valor total de 170 millones de la moneda norteamericana.

Tras siete temporadas en la Ciudad Luz, el jugador más caro de la historia se va libre al equipo más campeón en la linajuda bitácora del fútbol del Viejo Continente.

No es el único

Tras la décimo quinta Orejona, mucho se ha hablado de que el presidente Pérez para mencionarlo como el mejor dirigente en la historia del fútbol. No solo por sus logros, sino también por la mecánica de sus contrataciones.

Porque el tema Mbappé no es algo aislado. En 2021, sucedió al parecido con el defensor austríaco David Alaba. El germánico acabó su vínculo con Bayern de Múnich y se fue al Madrid, que no canceló un peso, pese que su pase costaba US$ 60 millones.

En julio de 2022, el empresario logró convencer al zaguero alemán Antonio Rüdiger, quien quedó libre del Chelsea de Inglaterra, también a costo cero, con un valor de mercado de US$ 45 millones.