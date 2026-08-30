Canadá instala un gran letrero sobre el lago Ontario en el último ataque contra Estados Unidos

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, inauguró un gran letrero del lago Ontario en un parque a orillas de su costa canadiense. Captura de pantalla.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, inauguró este sábado un gran letrero instalado en un parque a orillas de la costa canadiense del lago Ontario, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar su nombre a lago América.

Vestido con una camiseta roja de la selección de fútbol de Canada, ​​Ford retiró la lona que cubría la valla con un inmenso cartel azul, dejando al descubierto las palabras “Lago Ontario. Ahora y siempre” en inglés y francés.

“Mucho antes de la presidencia de Trump, este lago se llamaba lago Ontario. Mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose lago Ontario” , dijo el premier al develar el letrero en el Área de Conservación Fifty Point en Hamilton.

Para luego agregar que con esto quería enviarle un mensaje al mandatario estadounidense de que los canadienses son resilientes y fuertes y que “nunca, jamás nos acobardaremos ante un matón”.

El jueves el líder republicano firmó una orden que instruye al Departamento de Interior de EE.UU. a que adopte “lake America” -lago América- en los registros geográficos federales estadounidenses y reafirmó que el cambio tiene efecto inmediato.

Desde ese momento, Trump además ha compartido una serie de vídeos generados por inteligencia artificial sobre el lago que se extiende entre ambos países.

La guerra de declaraciones, según recordó BBC, se desencadenó tras el fracaso de las negociaciones comerciales, cuando EE.UU. impuso nuevos aranceles del 50% a productos canadienses por valor de US$20.000 millones de dólares.

Ante esto, Canadá informó que implementaría aranceles compensatorios equivalentes desde septiembre próximo.