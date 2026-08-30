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    Nacional

    Decretan alerta roja para Concepción: caudal del río Andalién sube a nivel crítico

    La medida reemplaza la alerta amarilla que había sido decretada durante la jornada de este sábado, luego de que una estación de monitoreo registrara niveles de caudal en umbral rojo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Rio Andalien en el sector Santa Rita. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Concepción por desborde, debido al incremento registrado en el caudal del río Andalién.

    La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, a partir de los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA).

    La medida comenzó a regir durante este sábado 29 de agosto y se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Con la nueva determinación, Senapred canceló la alerta amarilla por crecida que se encontraba vigente para la comuna desde la misma jornada.

    El antecedente central para elevar el nivel de alerta corresponde a la estación de la red fluviométrica “Río Andalién antes del ex peaje Chaimávida”, ubicada en Concepción, que registró un incremento de su caudal hasta alcanzar valores correspondientes al umbral rojo.

    Según la información entregada por la DGA, esta condición representa un aumento del riesgo para la población ubicada en las cercanías del curso de agua.

    Monitoreo de los caudales

    La Dirección General de Aguas mantiene un monitoreo permanente de la red hidrométrica regional, con seguimiento de la evolución de los caudales y niveles de los principales ríos y cursos de agua.

    Este monitoreo considera tanto el comportamiento registrado en las estaciones como la evolución prevista de las condiciones meteorológicas, antecedentes que son utilizados para evaluar posibles cambios en los niveles de riesgo.

    Con la declaración de alerta roja, Senapred informó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.

    La medida permanecerá vigente mientras las condiciones asociadas al aumento del caudal y el riesgo de desborde así lo requieran.

    Más sobre:Alerta rojaConcepciónRío AndaliénCrecida de caudalDesbordeDGASenapredNacional

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