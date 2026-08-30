Dos menores son detenidos tras robo de vehículo en Pudahuel: uno resultó herido por impacto balístico

Dos menores de edad fueron detenidos en un procedimiento policial iniciado a raíz del encargo de un Toyota Yaris Cross, color blanco, sustraído momentos antes mediante una encerrona en calle Valparaíso, en la comuna de Pudahuel.

El vehículo era monitoreado mediante GPS y, mientras personal de servicio Barrio San Pablo efectuaba diligencias para ubicarlo, observó en José Tobías con avenida Carrascal a sujetos que se movilizaban en el automóvil junto a un Renault Duster, intentando efectuar un nuevo robo.

Ambos vehículos se dieron a la fuga y fueron interceptados posteriormente en Pasaje María Quindos con Pasaje María Román, en la comuna de Quinta Normal.

En el lugar descendieron aproximadamente cinco a seis sujetos, quienes huyeron a pie. En ese contexto se logró detener a un chileno de iniciales I.D.Q.M., menor de edad y con antecedentes policiales, quien se movilizaba en el Toyota Yaris Cross.

Dos menores son detenidos tras robo de vehículo en Pudahuel: uno resultó herido por impacto balístico JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Paralelamente, mientras se intentaba fiscalizar al conductor del Renault Duster, este dirigió el vehículo hacia un funcionario de Carabineros con la intención de atropellarlo.

Ante ello, se hizo uso de armamento fiscal y se efectuaron tres disparos. El conductor, identificado como R.A.H.P., chileno, menor de edad y sin antecedentes policiales, resultó lesionado por un impacto balístico en su mano izquierda.

El menor fue detenido y trasladado a un centro asistencial, sin riesgo vital aparente.

Posteriormente, la propietaria del Toyota Yaris Cross concurrió al sitio del suceso y reconoció a los detenidos como los sujetos que momentos antes le habrían sustraído el vehículo mediante intimidación en el exterior de su domicilio.