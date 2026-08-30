Carla Amtmann (FA), alcaldesa de Valdivia: “Los puntos de sintonía entre Gabriel Boric y Tomás Vodanovic son gigantescos”

“Estamos con temporal, aunque no tan fuerte como los que tuvimos en julio”, comenta la alcaldesa frenteamplista Carla Amtmann la mañana del viernes, al conectarse por Zoom desde Valdivia. A sus espaldas, por la ventana, se aprecia la lluvia cayendo copiosamente sobre la Plaza Chile, afuera de la municipalidad.

Nacida en Valdivia, su pasión por la política, cuenta, partió en 2004 en esta ciudad, cuando se sumó al exitoso movimiento medioambiental Acción por los Cisnes, que nació tras la muerte y emigración de cisnes de cuello negro en el humedal del río Cruces.

Al salir del colegio, partió a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso, donde presidió su federación de estudiantes en 2009.

“Las pedagogías se habían cerrado en la Universidad Austral -donde sus padres son académicos- y yo quería ser profesora de Historia. Mi abuela y parte de mi familia vivían en Viña del Mar, y partí”.

En 2017 regresó a su ciudad natal para apoyar el surgimiento de Revolución Democrática, partido que en 2024 se fusionó con Convergencia Social y otros movimientos para constituir el actual Frente Amplio. Hoy es la única alcaldesa que forma parte del comité central de esa tienda, recientemente renovado tras la última elección interna en la que ganó la diputada Gael Yeomans. Amtmann apoyó a su contendora, Constanza Martínez.

¿Le sorprendió el reciente triunfo de la diputada Yeomans en la presidencia del Frente Amplio?

No, la verdad es que no me sorprendió.

Pero usted, al igual que el establishment frenteamplista, apoyaba a Constanza Martínez, quien era la favorita.

¿Quién decía que era la favorita? (Amtmann sonríe). Soy una persona que milita desde las bases, estoy en terreno, aquí y en otras comunas, con un trabajo bien descentralizado y fuera de las esferas de la Región Metropolitana.

¿Qué quiere decir?

Que hay cosas que se pueden decir y apreciar en las esferas de poder, pero es en el territorio donde uno escucha verdaderamente la sensibilidad de las bases y de la gente. Por lo mismo, insisto, no me sorprendió el triunfo de Gael. Tampoco creo que marque un gran giro en el Frente Amplio. Al contrario, consolida a un partido nuevo, con una directiva donde están representadas todas las sensibilidades.

¿No fue un llamado de atención de las bases más duras a su dirigencia?

No estoy de acuerdo con la lectura de que la tensión en el Frente Amplio es entre moderación y radicalidad, entre duros y moderados.

¿Dónde está, a su juicio, la tensión?

Creo que en el Frente Amplio, y en la política en general, la tensión está en cómo se enraíza, en como se llega a los verdaderos dolores de la gente, que se aprecian y se viven en terreno. Si hay algún llamado de atención que pueda hacer a mi partido, en mi calidad de única alcaldesa que está en el nuevo comité central, es que hay una deuda con el enraizamiento en los lugares en donde la gente común y corriente vive sus dolores diariamente. Y eso pasa por descentralizar los proyectos nacionales. Creo que el actual dilema de las izquierdas y de los políticos en general está en dejar de escucharse -y debatir- entre ellos mismos, y escuchar más a la gente común y corriente y, por supuesto, atender sus requerimientos.

¿Desparlamentizar la política, como lo planteó Constanza Martínez durante su campaña interna?

Sí. Para nadie ya es un secreto, sino que ya es parte de las crisis que está atravesando el país, que todas las decisiones se toman en cuatro cuadras del centro de Santiago y ellas afectan a todas las comunas de Chile. Hay que salir de la discusión política solo en Santiago y en el Congreso en Valparaíso. Hay que descentralizar.

¿Qué le pareció la carta conjunta que publicaron sus pares de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), y de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), donde llaman a suscribir acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno?

Convocante, pertinente, asertiva y un gran aporte en un momento en donde hay una discusión polarizante. Es un llamado a atender lo que yo escucho en terreno todos los días: “Alcaldesa, nos estamos inundando”; “nos falta iluminación”, “me entraron a robar”... Una de las rabias más grandes que hoy existe en la ciudadanía es ver una discusión política entre dos polos que no se entienden, no se escuchan y, por tanto, no llegan a acuerdos.

¿La carta generó ruido al interior del FA?

No generó ruido, generó debate, que era la idea. Cualquier carta de este estilo busca remecer la discusión interna y la mala noticia sería que no haya producido nada. Ojalá haya más, porque cada vez hay una tentación más grande -en la política- a buscar frases cortas, grandilocuentes, efectistas y menos diálogo.

¿Ve a Vodanovic como la mejor carta presidencial de su partido y del sector?

Veo a un Frente Amplio que tiene varias cartas presidenciales, lo que indica que somos un proyecto vivo y con mucho futuro. Sin duda, Tomás es uno de ellos. Otro, obviamente, es nuestro expresidente Gabriel Boric. La gracia es que ninguno de ellos tiene como prioridad ser presidente, sino trabajar en un proyecto político amplio.

¿El FA puede sostener a un presidenciable con un sello de gestión municipal y moderado, y a un exmandatario que ha reiterado que sus convicciones políticas permanecen intactas?

Conviven y se encuentran. Soy testigo, porque tengo un muy buen y grato diálogo con ambos, de que los puntos de sintonía y de encuentro entre ellos son gigantescos, son mayoritarios, y eso nos hace muy bien. A mí me encanta militar en un partido que tiene diversidad de liderazgos, lo que nos permite, entre otras cosas, representar la diversidad que hay en Chile. Eso habla bien de nosotros, a diferencia de otros partidos que son muy unipersonales.

¿Cuál es hoy el principal desafío del Frente Amplio?

Comenzar a levantar candidatos que ganen en las 346 comunas de Chile. Lo digo como alcaldesa del sur de Chile: de nada sirve tener buenos candidatos presidenciales, de nada sirve tener un buen programa presidencial si es que no crecemos en alcaldías y concejalías. Ese es nuestro principal desafío electoral. No podemos remirar a un nuevo gobierno y a un nuevo proyecto nacional sin llegar primero a todas las comunas del país, donde hoy no estamos ni en la mitad de ellas.

El desafío son las próximas municipales...

Es muy temprano para eso, pero el resultado presidencial dependerá -como ha ocurrido siempre- de la buena tarea que hagamos en las municipales. El Frente Amplio lo ha hecho muy bien en los municipios, por lo tanto, tenemos un modelo de trabajo y una forma de hacer las cosas que mostrar a distintos otros lugares del país y que con eso podamos levantar alternativas de concejales y concejalas en todas las comunas.

FELIPE CONTRERAs

¿Comparte el llamado de Yeomans a construir una sola coalición de oposición para enfrentar con mayor decisión al gobierno de Kast?

Sí, ese no un llamado de nuestra presidenta, sino de todo el Frente Amplio. Tenemos la convicción, tal como lo hizo el presidente Boric en su gobierno, de que tenemos que construir una sola gran coalición. Algo que todos hemos ido aprendiendo -al interior del FA- es que una articulación unitaria en la diferencia es lo que permite entregar respuestas mayoritarias al país.

Pero hoy se ve un poco difícil, el PS y el PPD no han mostrado interés por formalizar una alianza de centroizquierda.

Te puedo comentar lo que veo desde acá y me parece interesante ponerlo en perspectiva. Dirijo un municipio en donde está toda la oposición remando juntos. Dentro de mis equipos de confianza están todos los partidos de la centroizquierda representados. Y Los Ríos es la única región del país donde el gobierno regional y la capital regional son liderados por el progresismo, y créanme, estamos más unidos que nunca.

Si no hay coalición hay que despedirse de ser gobierno, advirtió el senador Diego Ibáñez (FA).

La clave para volver a ser gobierno, como le decía, es ganar concejales en todas las comunas. La unidad se va a dar en la medida en que logremos enraizar en el territorio.

A raíz de una de las principales conclusiones del Congreso del FA, Eugenio Tironi se preguntaba en una reciente entrevista ¿de qué sirve declararme socialista?

Sirve para moverse por una sociedad más justa. Cuando uno está en política siempre se articula en función de un horizonte común, de un deseo en el cual tú mueves tus convicciones éticas, morales y también tus programas políticos para los distintos periodos que atraviesa el país.

Pero el PC, y obviamente el PS, también se declaran socialistas.

Qué bueno (sonríe). A veces hay este afán de buscar las diferencias. Yo soy de las que están siempre por buscar la similitud y los puntos de convergencia.

“El gobierno ha demorado en instalarse en regiones”

Hace unas semanas entró en vigencia una nueva ley de seguridad municipal, ¿cómo ha visto la implementación en su comuna?

Hay preocupación entre alcaldes y alcaldesas, porque aún no tenemos el reglamento para ejecutar muchas cosas que mandata la ley. La coordinación depende del gobierno (Ministerio de Seguridad) y se está al debe. La tarea hoy día es ejecutar la arquitectura en materia de seguridad que se logró de manera transversal avanzar en el periodo anterior. Aparte de la ley de seguridad, está una nueva ley de inteligencia y no hay que parlamentarizar más el debate, porque nos hace perder tiempo. Necesitamos que las leyes se ejecuten en las comunas.

En los últimos años el FA se amistó con palabras que antes desdeñaba, como la seguridad pública. ¿Cuál es su lectura de esta transición?

Yo me siento muy orgullosa de la trayectoria que ha tenido el Frente Amplio a propósito de los aprendizajes que significa gobernar. Lo más importante cuando uno gobierna es escuchar el mandato de la gente. Y si mis vecinos y vecinas me están diciendo que la seguridad es la prioridad, es que entonces uno abraza la seguridad como prioridad, porque uno se debe a lo que los vecinos nos piden.

La Moneda ha señalado que no ve una voluntad sincera de diálogo y colaboración del Frente Amplio. ¿Cómo ha sido su relación con las nuevas autoridades locales?

Acá hay una alcaldesa con disposición a trabajar y colaborar en función de las necesidades de nuestros vecinos, pero el gobierno se ha demorado mucho en instalarse aquí y en regiones. Tuvimos el mes de julio más lluvioso registrado en la historia de nuestra ciudad y la coordinación con las distintas instituciones del gobierno fue deficiente. Ha habido un déficit en materia de instalación y coordinación que espero se supere pronto.

Usted tuvo un alto protagonismo en la oposición a la exención del pago de contribuciones para personas de 65 años en su primera vivienda, que finalmente se aprobó en la megarreforma.

Sí, yo no tengo el privilegio de estar en el debate nacional, mi tarea es resolver los problemas de las personas y estábamos convencidos de que era una política muy regresiva. Las comunas con más recursos, más beneficiarios tienen, y por lo tanto, la compensación de esos recursos que dejamos de recibir se distribuirá de manera desigual con los impuestos generales de todos y todas. Acá en Valdivia hay dos mil beneficiarios y nuestra expectativa es que la compensación de eso debiera equiparar lo que dejamos de percibir.