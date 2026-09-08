Diputado Schubert cuestiona interpelación contra el canciller Pérez Mackenna: “Nos parece que no es oportuno”

El diputado republicano y presidente de la comisión de relaciones exteriores Stephan Schubert, cuestionó la interpelación presentada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señalando que “no es oportuno” dadas las negociaciones con Estados Unidos.

En conversación con T13, es que el diputado señaló que el canciller ya estuvo presente en una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores, la cual una parte fue secreta, dónde se le realizaron todas las preguntas pertinentes.

“Pudimos hacerle con libertad todas las preguntas que nos pareció y él las contestó todas, entonces después de haber contestado en una sesión secreta todo lo que se le preguntó, no sé cuánto más se puede obtener en una sesión que es pública”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que se realice la interpelación en medio de las negociaciones con Estados Unidos.

“Nos parece que no es oportuno, aquí estas herramientas que existen hay que utilizarlas con sabiduría y con prudencia, y creo que no es prudente interpelar o por lo tanto cuestionar a un Ministro de Estado cuando nos está representando en negociaciones que son muy relevantes para los intereses nacionales”, expresó.

En cuanto a la respuesta de las autoridades frente a la polémica con Argentina, el diputado descartó que falte firmeza por parte del Gobierno, señalando que “nosotros no podemos hacer nada, y me refiero como Chile, no podemos hacer nada para evitar que alguien, alguna autoridad o alguna persona en otro país diga determinada cosa que es imprecisa”.

“Ellos luego reconocen que son errores, porque distinto es que luego de haberse aclarado según nosotros la situación, venga la autoridad argentina a decir lo contrario, no es eso lo que ha ocurrido”, agregó.

Es así como apuntó que “si mañana alguien cuestiona lo del Estrecho Magallanes, déjeme decirle que las propias autoridades argentinas, gracias a lo que ha ocurrido, muy lamentable, han reconocido que los tratados son los que fijan los límites y han dicho expresamente que sin lugar a dudas el Estrecho Magallanes es chileno”.

“Nadie lo pone en duda hoy, y eso creo que es relevante y eso se condice con el trabajo silencioso y dentro de los códigos de la diplomacia que lleva adelante la Cancillería”, enfatizó.

En la misma línea, el diputado criticó que parlamentarios del propio sector hayan cuestionado al canciller, señalando que estas observaciones deberían realizarse en privado. “Yo creo que esos comentarios se pueden hacer, pero se tienen que hacer de manera directa y en privado”, mencionó.

Finalmente, según apuntó el diputado la polémica con Argentina es “un impasse incómodo, donde creo que salimos fortalecidos, insisto, porque tenemos a la autoridad reconociendo que el estrecho sí, sin lugar a dudas, es chileno y creo que eso es un punto a favor muy importante”.

“Esto es un impasse, esto es una situación incómoda, pero creo que no define nuestra relación”, agregó.