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    Diputado Venegas (PS) señala que reunió las firmas para interpelación contra canciller Pérez Mackenna: “No queda otra alternativa”

    El parlamentario socialista y miembro de la Comisión de RR.EE. remarcó que "el actuar de la Cancillería, ha sido, creo yo, desprolija, o ambigua, o llena de interrogantes, o confusa, a lo menos".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El diputado Nelson Venegas (PS) confirmó este lunes en Desde la Redacción de La Tercera que presentará esta semana la interpelación en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

    Y es que la semana pasada el parlamentario socialista acusó falta de respuesta por parte del canciller en materias como la relación de nuestro país con Estados Unidos, con Argentina y la postura sobre el Estrecho de Magallanes.

    En ese sentido, esta mañana remarcó: “Lo consideramos absolutamente necesario, dadas las situaciones que constantemente se han dado. Sin duda que hoy día el tema que nos mueve, del que todos están hablando, es precisamente el tema vinculado al Estrecho de Magallanes, la situación con Argentina”.

    “Sin embargo, desde el inicio de este gobierno, la situación de Relaciones Exteriores, el actuar de la Cancillería, ha sido, creo yo, desprolija, o ambigua, o llena de interrogantes, o confusa, a lo menos. Y eso creo yo que se ha ido acumulando de manera tal que no queda otra alternativa”, añadió.

    Venegas profundizó en sus críticas de la semana pasada y explicó que “todo lo que se conversa en la Comisión de Relaciones Exteriores es la firma con un acuerdo con tal país, o la firma de colaboración respecto de temas, por ejemplo, de comercio aéreo, y cosas de esa naturaleza. Pero la diplomacia, la diplomacia cruda, la de verdad, lo que está ocurriendo en términos de soberanía, el tema de la relación con China, de la relación con Estados Unidos, eso en concreto tiene muchas interrogantes aún”.

    Según detalló el parlamentario, tendrían un acuerdo entre los sectores de la oposición para alcanzar las firmas necesarias: “Los sectores de la oposición sobrepasamos los 62 votos, y nosotros requerimos 52 votos”.

    Por lo anterior, el diputado espera que el documento en que se cubren las distintas cuestiones a tratar sea ingresado este mismo lunes.

    Críticas a declaración conjunta de Chile y Argentina y dichos del embajador de EE.UU.

    Al parlamentario socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados no lo dejó conforme la declaración conjunta que realizaron Chile y Argentina tras la visita de Javier Milei la semana pasada.

    No me deja conforme porque existe un decreto, y ya le he señalado anteriormente, yo soy abogado, y las cosas se deshacen como se hacen. El decreto está vigente aún, pero no sólo está el decreto vigente, si imagínese usted que el día anterior se firma o se genera este acuerdo, y al otro día el canciller argentino, no un funcionario común y corriente, el canciller, que maneja al detalle, al dedillo, cada una de las situaciones, habla, por ejemplo, de compartir el océano, de esta situación bioceánica, o bien continental”, cargó Venegas.

    “Las cosas se tienen que decir claras, y yo veo que hay una arremetida por parte de Argentina, y lo que están haciendo es probar cómo están las cosas, y siento una actitud absolutamente timorata de parte del gobierno para aclarar radicalmente y con fuerza definir sus posiciones”, añadió sobre el tema.

    Por otro lado, luego que el Presidente José Antonio Kast respaldara al canciller en una entrevista en Radio ADN este lunes, Venegas consideró que finalmente “se está evaluando al canciller sólo desde la perspectiva de su capacidad de ejecución o de abrir rutas comerciales y cosas por el estilo, pero no teníamos esta cantidad de complicaciones con Argentina hace mucho tiempo”.

    El parlamentario también criticó las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien durante su participación en el Foro Madrid resaltó que la doctrina Donroe estaría siendo actualmente aplicada en Chile y que con el gobierno de José Antonio Kast resulta “muy fácil” su ejecución.

    “Han sido muchas las intervenciones que ha tenido. No conocía yo un embajador norteamericano que abiertamente hubiera intervenido tanto en nuestros asuntos internos. Esto es como en el colegio, como en cualquier lugar, si uno deja hacer en un principio esto se va a ir acumulando y eso es lo que está ocurriendo”, señaló.

    Llamado a un apoyo desde el oficialismo y el PDG a la interpelación

    Hacia el final de la entrevista, Venegas remarcó su intención de presentar la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, y realizó un llamado a un apoyo transversal.

    “Efectivamente estoy presentando esta interpelación como una persona de izquierda, de oposición, pero creo que en este caso me gustaría que hubiera una cuestión mucho más transversal, porque entiendo yo, primero, que vamos a hacer preguntas solamente, no es una acusación constitucional y segundo, porque tiene que ver con Chile”, explicó el diputado.

    A lo que agregó: “Ojalá que la gente del oficialismo, ojalá que la gente del PDG entendiera que, primero, esto no es una acusación constitucional, sino que simplemente preguntas que deben ser respondidas. Y dos, que se trata de Chile, no se trata ni siquiera de un gobierno determinado, se trata de la defensa de Chile”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRNelson VenegasComisión de Relaciones ExterioresPSFrancisco Pérez MackennaInterpelación

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